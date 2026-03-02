Ford Fiesta e Ford Focus, i nuovi modelli in arrivo in Europa nel 2027

Ford sarebbe al lavoro per rivedere la strategia in materia di auto compatte e medie, riportando in vita due modelli dalla lunga tradizione come Fiesta e Focus.

Ford torna sui suoi passi? Sembra di sì, almeno per quanto riguarda la produzione e commercializzazione di Fiesta e Focus, attese a partire dal 2027. Il management della casa dell’Ovale Blu ha confermato che due nomi storici della gamma come Fiesta e Focus faranno il loro ritorno. Due modelli simbolo della storia Ford con milioni di unità vendute nel corso dei decenni. La notizia arriva in un momento in cui l’azienda sta cercando di reagire all’erosione delle quote di mercato e alla perdita di rilevanza nei segmenti delle compatte e delle medie, progressivamente abbandonati negli ultimi anni.

Nuova Ford Fiesta La decisione di riportare in vita Fiesta e Focus risponde a più esigenze. Da un lato c’è la consapevolezza che l’allontanamento dal segmento delle auto compatte ha lasciato un vuoto nella gamma Ford in Europa, rendendo difficile competere con Modelle concorrenti di importanti gruppi europei e asiatici. Dall’altro lato, l’azienda di Dearborn intende rinforzare la propria presenza nei segmenti segnati dalla mobilità sostenibile: sia con motorizzazioni ibride sia con versioni completamente elettriche. Il CEO Jim Farley ha più volte dichiarato che i nuovi modelli saranno pensati per coniugare efficienza, domanda di mercato e redditività operativa, evitando una semplice riproposizione nostalgica dei vecchi nomi.