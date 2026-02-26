Auto sportive, le più vendute in Italia nel 2025

Quali sono le cinque più sportive più immatricolate in Italia nel 2025? La classifica è dominata dalla Porsche 911, nonostante il prezzo più alto rispetto a tutti i modelli presenti
- La regina delle sportive italiane nel 2025 è la Porsche 911, con 2.471 vetture vendute. La 911 è disponibile in numerose varianti e livelli di potenza. Motorizzazioni comprendono il classico motore boxer 3.0 litri biturbo a sei cilindri con potenze da circa 394 cavalli nella Carrera base fino a 480 cavalli nella Carrera S, oltre alla versione GTS con sistema ibrido boxer da 541 cavalli, varianti Turbo Turbo S (711 CV), e versioni ad alte prestazioni come GT3 e GT3 RS con motori 4.0 aspirati da 510 cavalli.
- Al secondo posto si posiziona la Mercedes CLE. La gamma motori include varianti mild hybrid benzina con unità quattro cilindri da 170 cavalli per la versione 180, 204 CV per la 200 e 258 cavalli per la 300. La versione plug-in vede la motorizzazione 2.0 litri 4 cilindri da 313 cavalli complessivi, mentre si cerca un 6 cilindri è disponibile il 3.0 ltri da 381 CV in versione 450 AMG e da 450 CV abbinato alla 53 AMG. Chiude l'offerta il diesel mild hybrid da 107 cavalli della 220d.
- La BMW Serie 4 conquista il gradino il podio. La gamma 2025 propone motorizzazioni anche elettrificate benzina l: versioni 420i da 184 CV, 430i da 245 CV, 420d, fino alla M440i xDrive con sei cilindri e potenze attorno ai 37CV nelle varianti più prestazionali. Fronte gasolio mild hybrid si può scegliere tra 420d da 190 CV, 430d da 286 CV e 440d da 340 CV. I motori sono abbinati a trasmissioni automatiche e la trazione può essere posteriore o integrale a seconda delle versioni.
- Al quarto posto la Mazda MX-5 resta simbolo di spider leggera e pura. Le motorizzazioni disponibili nel 2025 comprendono tipicamente un motore 1.5 litri aspirato da 132 CV e un 2.0 litri aspirato da 184 CV, con cambio manuale o automatico e trazione posteriore, mantenendo un’impostazione semplice e coinvolgente adatta alla guida sportiva.
- Chiude la classifica delle cinque sportive più vendute in Italia la BMW Serie 2 Coupé. La gamma include motori a benzina e diesel con motori quattro cilindri turbo negli step di potenza da 156, 184 e 245 CV con trazione posteriore per i benzina e 190 per la 220d. Passando alla M240i, arriva il motore 6 cilindri da 374 cavalli e la trazione integrale. Al vertice dell'offerta la potente M2 da 480 CV o 530 CV in versione CS.