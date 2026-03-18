Prima infanzia e sicurezza stradale, nasce l'Osservatorio permanente

Il progetto è promosso da Assogiocattoli, realtà che rappresenta le imprese del settore dei prodotti per la prima infanzia e da sempre promuove la cultura della sicurezza, in stretta collaborazione con ASAPS, l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale

A partire dal 2026, la campagna di sensibilizzazione in merito alla sicurezza dei bambini in auto compie un passo decisivo grazie al nuovo Osservatorio permanente promosso da Assogiocattoli, realtà che rappresenta le imprese del settore dei prodotti per la prima infanzia e da sempre promuove la cultura della sicurezza, in stretta collaborazione con ASAPS, l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale. Questa sinergia nasce dalla consapevolezza che la sicurezza sulle strade non è ancora pienamente garantita ed è pensata per monitorare i dati relativi agli incidenti che coinvolgono i più piccoli, analizzare le criticità ricorrenti e promuovere azioni di prevenzione e informazione tempestiva su tutto il territorio nazionale.

A rendere ancora più urgente questa iniziativa sono i numeri elaborati dall’Ufficio Studi ASAPS nel primo Rapporto sugli incidenti stradali con minori di 14 anni (1991–2024) e nel recente report “Incidenti ai bambini 2025”. Il quadro che ne emerge mette in mostra come ad essere maggiormente colpita sia la fascia d’età tra 0 e 5 anni, ed evidenzia la necessità di un cambio di rotta culturale: dal 1991 al 2024 sulle strade italiane hanno infatti perso la vita ben 3.560 bambini. Allarmanti anche i numerosi casi in cui si è verificata l’espulsione del minore dall’abitacolo, segnale inequivocabile del mancato o del gravemente scorretto utilizzo dei sistemi di sicurezza. Evidenze che ancora una volta ribadiscono come la responsabilità degli adulti sia determinante e ricordano il ruolo cruciale dell’informazione.

“La sicurezza dei nostri bambini non può e non deve mai essere considerata un optional, ma un dovere collettivo assoluto che ci coinvolge tutti, dalle istituzioni ai produttori, fino ai genitori”, dichiara Luca Tomasi, Vice Presidente e coordinatore della divisione Prima Infanzia di Assogiocattoli, che continua: “con la nostra associazione condividiamo l'ambizioso traguardo della ‘Visione Zero’: zero vittime, zero famiglie distrutte, zero alibi. In questo senso, l’Osservatorio permanente non sarà soltanto un prezioso strumento di analisi tecnica e statistica, ma un vero e proprio presidio culturale. Vogliamo essere al fianco delle famiglie per ricordare, ogni singolo giorno, che un seggiolino scelto con cura, e soprattutto correttamente installato e allacciato, fa la differenza. Allo stesso tempo intendiamo favorire una collaborazione sempre più stretta con le istituzioni, gli enti locali e le forze dell’ordine impegnate quotidianamente a presidio nella sicurezza stradale, promuovendo momenti di formazione e sensibilizzazione anche per chi è chiamato ai controlli e alla prevenzione sul territorio. Solo con un impegno condiviso e con una presenza sempre più attenta sulle nostre strade possiamo davvero ridurre i rischi per i più piccoli.”

“I dati che continuiamo a registrare ci impongono di non abbassare mai la guardia. Dietro ogni numero c'è una tragedia spesso evitabile, causata dalla distrazione o dal mancato utilizzo dei sistemi di sicurezza. Questa fondamentale collaborazione ci permette di unire le forze per diffondere una vera educazione, ricordando che la tutela dei più indifesi inizia dal preciso istante in cui salgono in auto” commenta Giordano Biserni, Presidente dell’Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale.

La collaborazione tra Assogiocattoli e ASAPS si traduce in un piano d’azione ricco e articolato, fondato sulla convinzione che la sicurezza in auto sia una questione non solo normativa, ma prima di tutto culturale. Il protocollo prevede infatti la realizzazione congiunta di momenti di formazione specifici dedicati alla scelta e all'installazione dei seggiolini, diffusione periodica di dati e iniziative di sensibilizzazione rivolte a genitori, scuole e istituzioni. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata ai percorsi urbani e ai tragitti quotidiani casa-scuola-casa, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sempre più responsabili alla guida. L’obiettivo condiviso è tanto ambizioso quanto non negoziabile: lavorare affinché, un giorno, le caselle dell’Osservatorio possano riportare soltanto zeri. Fino ad allora, l’impegno sarà costante e condiviso.