Audi Q7 2026, prezzo e caratteristiche del nuovo suv fino a 7 posti

Introduzione
In arrivo nelle concessionarie italiane da settembre 2026, la nuova Audi Q7 cambia piattaforma, stile e interni. La terza generazione del SUV tedesco sarà ordinabile da fine giugno con prezzi a partire da 87.150 euro.
Quello che devi sapere
Nuova Audi Q7 dimensioni e stile
La nuova Audi Q7 cambia proporzioni rispetto al modello precedente. La lunghezza è di 5,06 metri, mentre il passo raggiunge i 3 metri. L’altezza complessiva cresce di 5 centimetri, un dato che incide sia sull’immagine esterna sia sull’abitabilità. La linea di cintura sale verso il posteriore, il montante D diventa più verticale e il tetto mantiene un andamento quasi orizzontale. È una scelta stilistica, ma anche funzionale, perché permette di sfruttare meglio lo spazio nella zona posteriore e nella terza fila. Il frontale adotta un Singleframe più alto rispetto a quello del modello uscente, con una struttura tridimensionale a nido d’ape. I passaruota sono più marcati e richiamano i blister quattro, elemento storico del linguaggio Audi legato alla trazione integrale. Cambiano anche paraurti e prese d’aria. In coda debutta una fascia luminosa continua che collega i gruppi ottici. Tra le novità ci sono anche il Singleframe illuminato, gli anelli posteriori retroilluminati e le porte automatiche ad apertura e chiusura elettrica, gestibili anche da remoto tramite app myAudi. La produzione resta nello stabilimento di Bratislava, in Slovacchia.
Audi Q7 interni
L’abitacolo è uno degli elementi più rinnovati della nuova Audi Q7. La plancia introduce l’Audi Digital Stage, composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, dal display OLED curvo da 14,5 pollici del sistema MMI e dallo schermo passeggero, previsto di serie. La nuova architettura elettronica E3 1.2 utilizza cinque piattaforme informatiche per gestire le funzioni del veicolo e consente l’integrazione tra assistente vocale e intelligenza artificiale basata su ChatGPT. Il sistema operativo è Android Automotive OS. Cambia anche l’organizzazione dei comandi. Il piantone dello sterzo integra un nuovo satellite con il selettore del cambio sulla parte destra e i comandi di luci e tergicristalli sul lato sinistro. Lo spostamento del selettore dalla console centrale libera spazio nella zona anteriore, dove trova posto un sistema di ricarica induttiva refrigerato con due postazioni da 25 watt ciascuna.
Nuova Audi Q7 sette posti
Per i passeggeri sono previste prese USB-C da 60 watt sulla seconda fila e da 100 watt sulla terza. La configurazione a cinque posti è di serie, mentre quelle a sei e sette posti sono disponibili a richiesta. La versione a sei posti introduce due sedili singoli in seconda fila, soluzione inedita per Q7. Le versioni a cinque e sette posti consentono di installare tre seggiolini affiancati sulla seconda fila, con ulteriori due attacchi ISOFIX in terza fila. L’accesso alla terza fila è gestito dalla funzione comfort entry, attivabile tramite MMI o dai comandi sul montante C. La seconda fila può inclinarsi in avanti con schema 65:35. I sedili sono regolabili singolarmente in senso longitudinale e nello schienale secondo lo schema 35:30:35. Il bagagliaio della Q7 a cinque posti offre una capacità compresa tra 670 e 2.075 litri, con un valore massimo superiore di oltre 80 litri rispetto alla generazione precedente. La versione a sette posti dichiara invece 581 litri in configurazione standard e 1.980 litri abbattendo i sedili.
Audi Q7 motorizzazioni
Al lancio la nuova Audi Q7 2026 sarà disponibile con due motori V6 3.0 TDI MHEV plus a 48 Volt. Il primo eroga 245 cavalli e 500 Nm, mentre il secondo raggiunge 299 cavalli e 630 Nm. Entrambi sono abbinati al cambio automatico tiptronic a otto rapporti e alla trazione integrale permanente quattro. Il sistema mild hybrid plus utilizza un powertrain generator composto da motore elettrico, elettronica di potenza e raffreddamento dedicato. È abbinato a una batteria litio-ferro-fosfato da 1,7 kWh e può contribuire alla marcia con un apporto massimo di 24 cavalli e 370 Nm. In decelerazione il sistema recupera energia fino a 25 kW e consente la frenata elettroidraulica. A bassa velocità e nelle manovre, quando le condizioni lo permettono, la vettura può muoversi con il solo contributo elettrico del powertrain generator. Il sistema lavora insieme all’alternatore-starter azionato a cinghia, che avvia il motore termico e alimenta la rete a bassa tensione. La doppia sovralimentazione combina turbocompressore a gas di scarico e compressore elettrico. In partenza interviene prima il powertrain generator, poi il compressore elettrico alimentato a 48 Volt, che fornisce pressione indipendentemente dall’energia dei gas di scarico.I V6 3.0 TDI possono essere alimentati anche con carburante HVO conforme alla normativa europea EN 15940. Secondo Audi, l’olio vegetale idrotrattato consente una riduzione delle emissioni di CO2 tra il 70 e il 95 per cento rispetto al diesel fossile. Può essere miscelato al gasolio tradizionale oppure utilizzato puro al 100%.
Audi Q7 prezzi
La nuova Audi Q7 2026 sarà ordinabile da fine giugno e arriverà nelle concessionarie italiane da settembre 2026. Il listino partirà da 87.150 euro per la 3.0 TDI quattro da 180 kW, pari a 245 cavalli. La 3.0 TDI quattro da 220 kW, pari a 299 cavalli, partirà invece da 89.850 euro. Le versioni plug-in hybrid saranno introdotte successivamente, ma per il momento Audi non ha comunicato prezzi, autonomia elettrica o dati tecnici completi.