Audi Q7 2026, prezzo e caratteristiche del nuovo suv fino a 7 posti

Al lancio la nuova Audi Q7 2026 sarà disponibile con due motori V6 3.0 TDI MHEV plus a 48 Volt. Il primo eroga 245 cavalli e 500 Nm, mentre il secondo raggiunge 299 cavalli e 630 Nm. Entrambi sono abbinati al cambio automatico tiptronic a otto rapporti e alla trazione integrale permanente quattro. Il sistema mild hybrid plus utilizza un powertrain generator composto da motore elettrico, elettronica di potenza e raffreddamento dedicato. È abbinato a una batteria litio-ferro-fosfato da 1,7 kWh e può contribuire alla marcia con un apporto massimo di 24 cavalli e 370 Nm. In decelerazione il sistema recupera energia fino a 25 kW e consente la frenata elettroidraulica. A bassa velocità e nelle manovre, quando le condizioni lo permettono, la vettura può muoversi con il solo contributo elettrico del powertrain generator. Il sistema lavora insieme all’alternatore-starter azionato a cinghia, che avvia il motore termico e alimenta la rete a bassa tensione. La doppia sovralimentazione combina turbocompressore a gas di scarico e compressore elettrico. In partenza interviene prima il powertrain generator, poi il compressore elettrico alimentato a 48 Volt, che fornisce pressione indipendentemente dall’energia dei gas di scarico.I V6 3.0 TDI possono essere alimentati anche con carburante HVO conforme alla normativa europea EN 15940. Secondo Audi, l’olio vegetale idrotrattato consente una riduzione delle emissioni di CO2 tra il 70 e il 95 per cento rispetto al diesel fossile. Può essere miscelato al gasolio tradizionale oppure utilizzato puro al 100%.

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