Dal 2 al 12 settembre 2026 le Giornate degli Autori tornano al Lido di Venezia con una 23ª edizione che porta un nome inciso in filigrana: quello di Giorgio Gosetti.

A fare da bussola è uno scatto della fotografa giapponese Rinko Kawauchi. Qualcuno cammina, alza gli occhi al cielo e, tra le foglie degli alberi, scorge d’improvviso un bagliore di luce. Niente di più ordinario, niente di più rivelatore. È la meraviglia del quotidiano, la stessa che la direttrice artistica Gaia Furrer chiama “epifania”. E in fondo serviva proprio una luce — non un riflettore — in un anno che per la sezione indipendente della Mostra del Cinema di Venezia era cominciato al buio.

La manifestazione, promossa da ANAC e 100autori nell’ambito dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è dedicata al suo fondatore, scomparso improvvisamente il 6 marzo 2026. Gosetti aveva dato vita alla sezione nel 2004 e per ventitré anni ne era stato testa, cuore e instancabile agitatore culturale.

Restava, di lui, un imperativo che negli ultimi giorni di festival era solito ripetere allo staff, tra il serio e il bonario: «Non mollate!». È diventato un ordine quasi morale. E questa edizione è, prima di tutto, la sua.