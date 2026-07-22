Boston Blue, trama e cast della serie stasera in tv

Introduzione
Arriva anche in Italia Boston Blue, lo spin-off del longevo poliziesco Blue Bloods. Al centro c'è di nuovo Danny Reagan, interpretato da Donnie Wahlberg, che lascia New York per iniziare una nuova vita nel dipartimento di polizia di Boston. Ad affiancarlo una nuova famiglia legata alle forze dell'ordine, i Silver, con Sonequa Martin-Green nel ruolo della detective Lena
Quello che devi sapere
La trama
Il punto di partenza di Boston Blue, al via su Rai 2 mercoledì 22 luglio, è un trasferimento che segna una svolta personale e professionale. Dopo anni trascorsi nella polizia di New York, l'ex detective Danny Reagan accetta un incarico presso il dipartimento di polizia di Boston, nel Massachusetts, dove viene affiancato dalla detective Lena Silver. Nell'episodio d'esordio, i due indagano insieme su un incendio mortale scoppiato in un'azienda tecnologica, mentre Danny cerca di ambientarsi nella nuova città. Il trasloco non ha solo motivazioni lavorative. Reagan spera infatti di ricucire il rapporto con il figlio più giovane, Sean, che a sua volta sta muovendo i primi passi come agente proprio a Boston. Un intreccio familiare che richiama da vicino lo spirito della serie originale.
Una nuova famiglia al centro, i Silver
Se i Reagan erano il cuore pulsante di Blue Bloods, qui il testimone passa a un altro nucleo profondamente radicato nelle istituzioni. Lena Silver è la figlia maggiore di un'importante famiglia legata alle forze dell'ordine e una promessa del dipartimento di polizia cittadino. È inoltre la nipote del reverendo Peters, stimato pastore di una storica chiesa battista di Boston. Attorno a lei ruotano altri componenti del clan: la procuratrice distrettuale Mae Silver, la sovrintendente di polizia Sarah Silver e la giovane recluta Jonah Silver. Una struttura corale che ripropone la formula vincente della saga, spostandola però in un contesto sociale e culturale diverso.
Il cast
A guidare il progetto è un protagonista già amatissimo dal pubblico. Donnie Wahlberg riprende il ruolo di Danny Reagan, uno dei personaggi più popolari di Blue Bloods, mentre Sonequa Martin-Green, vista in Star Trek: Discovery, veste i panni della detective Lena Silver. Completano il quadro interpreti di esperienza: Gloria Reuben è la procuratrice Mae Silver, Maggie Lawson interpreta Sarah Silver, Marcus Scribner dà il volto a Jonah Silver e Mika Amonsen è Sean Reagan, il figlio di Danny. Nel gruppo figura anche Ernie Hudson nei panni del reverendo Edwin Peters. Nell'episodio inaugurale, inoltre, torna Bridget Moynahan nel ruolo di Erin Reagan.
Dallo spin-off di Blue Bloods alla nuova serie
L'origine del progetto affonda le radici nel successo del franchise. Boston Blue nasce come spin-off del poliziesco della rete americana CBS Blue Bloods, conclusosi nel dicembre del 2024 dopo quattordici stagioni. La serie è stata creata da Brandon Sonnier e Brandon Margolis, già autori di The Blacklist. Il concept ha subito alcune modifiche in corso d'opera. In una prima fase si era pensato a un trasferimento di Danny Reagan in Texas, mentre la famiglia oggi nota come Silver era stata inizialmente presentata con il cognome Peters. Solo in seguito il progetto ha assunto la forma definitiva, mantenendo intatto l'impianto poliziesco che aveva decretato la fortuna della serie originale.