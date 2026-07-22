Boston Blue, trama e cast della serie stasera in tv

L'origine del progetto affonda le radici nel successo del franchise. Boston Blue nasce come spin-off del poliziesco della rete americana CBS Blue Bloods, conclusosi nel dicembre del 2024 dopo quattordici stagioni. La serie è stata creata da Brandon Sonnier e Brandon Margolis, già autori di The Blacklist. Il concept ha subito alcune modifiche in corso d'opera. In una prima fase si era pensato a un trasferimento di Danny Reagan in Texas, mentre la famiglia oggi nota come Silver era stata inizialmente presentata con il cognome Peters. Solo in seguito il progetto ha assunto la forma definitiva, mantenendo intatto l'impianto poliziesco che aveva decretato la fortuna della serie originale.