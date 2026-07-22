Sorpassometro, Acquappesa impugna annullamento multe: cosa è successo

La legge prevede che l’utilizzo del sorpassometro sia autorizzato dal Prefetto solo nei tratti ad alto tasso di incidentalità, con limite di velocità fino a 90 kilometri orari. Sono considerati tali quelli in cui una manovra azzardata può determinare sinistri stradali con esiti gravi. In particolare, le postazioni destinate a rilevare le infrazioni legate ai sorpassi sono installate dove ci sono: curve pericolose e con scarsa visibilità; dossi e rettilinei critici; lungo strade extraurbane principali e in tratti dove la segnaletica da sola non basta a prevenire i sorpassi azzardati. Il comune di Acquappesa ha installato uno dei primi modelli SV3 in un tratto della SS 18 in cui sono stati registrati numerosi incidenti negli ultimi anni. Altri dispositivi sono attivi in diverse regioni italiane, per esempio sull’autostrada A4, nel tratto Venezia-Trieste, per controllare i sorpassi dei mezzi pesanti. Secondo dati di associazioni di settore, in Italia sono operative alcune decine di postazioni.