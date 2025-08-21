Il sorpassometro è il nuovo strumento automatico per le infrazioni

Esplora tutte le offerte Sky
Autovelox, arriva il sorpassometro il nuovo rilevatore automatico per le infrazioni

Cronaca

Arriva un nuovo strumento tecnologico approvato dalle autorità competenti calabresi che permette di rilevare la velocità di chi attua manovre di sorpasso non consentite

ascolta articolo

Il Comune di Acquappesa, nel Cosentino mette in campo -  lungo la strada statale 18 Tirrena inferiore - il sorpassometro. Si tratta di un dispositivo per la rilevazione automatica e in tempo reale delle manovre di sorpasso non consentite. Il dispositivo tecnologico è stato attivato il 4 agosto, proprio aumentava il traffico per le ferie estive.

Un nuovo modo per garantire sicurezza

L'amministrazione comunale ha presentato il sorpassometro come uno strumento per garantire la sicurezza stradale, controllando il rispetto dei divieti di sorpasso e sanzionando le infrazioni. "La strumentazione è dotata di tutte le autorizzazioni necessarie. Quelle ministeriali, prefettizie e dell'Anas", afferma il sindaco di Acquappesa, Francesco Tripicchio. "Potevamo installarlo anche nei mesi precedenti - aggiunge - , ma abbiamo atteso gli ultimi aggiornamenti della normativa per evitare rischi".

La prevenzione a seguito di numerose infrazioni

Il punto scelto per l'installazione sulla Statale che attraversa il comune tirrenico è da tempo attenzionato per la sua pericolosità. Qui, negli anni, sono state accertate numerose infrazioni e si sono verificati incidenti stradali, anche con conseguenze gravi. "È un punto - afferma ancora il sindaco - che in entrambe le direzioni offre agli automobilisti la tentazione per sorpassi, ma anche per uscite spericolate dalla Statale". Il sorpassometro di Acquappesa prevede l'accertamento delle infrazioni da sorpasso senza la presenza delle autorità. Da un punto di vista della sicurezza stradale, il servizio si somma alla presenza ad Acquappesa di un sistema "scout speed" per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

