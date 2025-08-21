Il sorpassometro è il nuovo strumento automatico per le infrazioni

Il Comune di Acquappesa, nel Cosentino mette in campo - lungo la strada statale 18 Tirrena inferiore - il sorpassometro. Si tratta di un dispositivo per la rilevazione automatica e in tempo reale delle manovre di sorpasso non consentite. Il dispositivo tecnologico è stato attivato il 4 agosto, proprio aumentava il traffico per le ferie estive.

Un nuovo modo per garantire sicurezza

L'amministrazione comunale ha presentato il sorpassometro come uno strumento per garantire la sicurezza stradale, controllando il rispetto dei divieti di sorpasso e sanzionando le infrazioni. "La strumentazione è dotata di tutte le autorizzazioni necessarie. Quelle ministeriali, prefettizie e dell'Anas", afferma il sindaco di Acquappesa, Francesco Tripicchio. "Potevamo installarlo anche nei mesi precedenti - aggiunge - , ma abbiamo atteso gli ultimi aggiornamenti della normativa per evitare rischi".