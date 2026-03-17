L'istituto dedica un'area del suo giardino alla memoria del fotoreporter italiano ucciso nel Donbass nel 2014 e lancia una petizione per invocare la ricerca della verità e della giustizia ascolta articolo

A quasi 12 anni dalla morte di Andrea Rocchelli, avvenuta nel Donbass mentre lavorava a un reportage sulla popolazione civile colpita dal conflitto tra forze governative ucraine e separatisti russi, il Collegio Ghisleri decide di dedicare al fotoreporter di Pavia un'area all'interno del proprio giardino rinominata "Giardino della Ricerca", lanciando contestualmente una raccolta firme per invocare la ricerca della verità e della giustizia. "Firmare questo nostro appello significa sostenere la dignità di chi non si arrende, trasformando la commozione in un impegno duraturo. La verità non è un bene rinunciabile: aiutaci a coltivarla", è scritto sul sito del Ghisleri.

"Vicini alla famiglia" Nel testo dell'appello, il Collegio esprime "vicinanza a una famiglia che, con dignità esemplare, chiede che le responsabilità per l’assassinio del proprio figlio, Andrea Rocchelli, vengano pienamente riconosciute" e rivolge "un appello a quanti sono stati colpiti dalla vicenda affinché trasformino la propria commozione in un impegno di ricerca civile duraturo". Spiegando di voler evitare qualsiasi strumentalizzazione politica, il Ghisleri prosegue: "Non intendiamo neppure giudicare il lavoro di chi è chiamato a ricostruire i fatti e ad attivare gli strumenti previsti dal nostro ordinamento per accertare le responsabilità verso chi è stato barbaramente privato della vita e verso i familiari, che hanno diritto alla verità. Rispettiamo e non mettiamo in discussione il lavoro svolto da tutti coloro che si sono occupati di questa vicenda – dalle forze dell’ordine alla magistratura -, consapevoli della complessità di un’indagine condotta in un contesto geopolitico straordinariamente difficile". L'intento, spiega il testo, "è esclusivamente farci promotori di una forma di vicinanza alla famiglia Rocchelli, tenacemente impegnata da oltre dieci anni nella ricerca disciplinata delle responsabilità e delle cause profonde della sua morte, lontana da ogni sensazionalismo. La stessa ricerca che operava Andrea Rocchelli svolgendo il proprio lavoro con rigore e coraggio, con l’obiettivo di offrire al mondo, attraverso la fotografia, conoscenza e consapevolezza". Potrebbe interessarti Fu assolto per l’omicidio di Andy Rocchelli: ora combatte in Ucraina

"La difficoltà della giustizia quando si misura con i crimini commessi in guerra" Nel testo, il Collegio Ghisleri spiega: "Il percorso giudiziario che ha seguito la morte di Andrea rappresenta, nella sua complessità, una parabola emblematica delle difficoltà che incontra la giustizia quando si misura con i crimini commessi nei teatri di guerra. La ricerca di verità e giustizia per Andrea Rocchelli è tuttora in corso. Nella strenua e dignitosa perseveranza dei genitori e della sorella di Andrea in questa ricerca riconosciamo l’incarnazione di un principio semplice: la verità non è un bene rinunciabile".