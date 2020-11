Omicidio di Andy Rocchelli, Markiv assolto e scarcerato in Appello

L'italo-ucraino, ex soldato della guardia nazionale di Kiev, è stato assolto per "non aver commesso il fatto”. Il fotoreporter pavese di 30 anni venne ucciso nel 2014, quando si trovava nel Donbass

Colpo di scena in Appello a Milano, nel processo sull'omicidio di Andy Rocchelli, il fotoreporter 30enne ucciso da colpi di mortaio il 24 maggio 2014 quando si trovava nel Donbass, l'area dell'Ucraina occupata dai separatisti filorussi. Vitaly Markiv, italo-ucraino ed ex soldato della guardia nazionale di Kiev, è stato assolto per "non aver commesso il fatto”. L’uomo, inoltre, è stato scarcerato dopo oltre 3 anni di detenzione e dopo una condanna in primo grado a 24 anni.

La madre di Markiv: "Ho sempre creduto nella verità" approfondimento Morte Andy Rocchelli: presunte intimidazioni a interprete nel processo "Sono contenta per mio figlio, ringrazio gli avvocati e lo Stato ucraino, ho sempre creduto nella verità", ha detto la madre di Markiv. "Andrò a prenderlo quando uscirà e poi tornerò in Ucraina con lui", ha aggiunto il ministro dell'Interno ucraino Arsen Avakov, presente in aula e che ha voluto esprimere "i miei complimenti al sistema di giustizia italiano. La Corte d'appello - ha proseguito - ha accolto i nostri argomenti, anche noi vogliamo sapere tutti i dettagli sulla morte di Rocchelli, sono sicuro che saranno pubblici e sapremo la verità, ma la verità è anche che l'Italia non c'entra nulla, Markiv non c'entra niente".

Markiv era stato condannato nel 2019 approfondimento La condanna nel 2019 Per Elisa Signori, madre di Rocchelli, invece, la versione "corretta dei fatti è quella del Tribunale di Pavia", che nel luglio 2019 condannò il 31enne italo-ucraino, "e della Procura generale di Milano" che aveva chiesto la conferma dei 24 anni. "Leggeremo le motivazioni (tra 90 giorni, ndr) e vedremo il da farsi", ha aggiunto. Markiv fino all'ultimo ha proclamato la sua innocenza. Il giovane, quando aveva 16 anni nel 2005, si era trasferito nelle Marche, dove è stato personal trainer, dj, e poi provò nel 2012 ad arruolarsi nell'esercito italiano, prima di tornare in patria a combattere. È stato processato in Italia perché ha anche la cittadinanza italiana. Per l'accusa sarebbe stato lui la 'sentinella' che segnalò come sospetti il fotoreporter e il suo gruppo vicino a una fabbrica trasformata in deposito di armi dai filorussi, poco prima della pioggia di colpi. Avrebbe contribuito, dunque, "materialmente" ad aiutare chi sparò. Nell'attacco morì anche l'interprete Andrej Mironov.

Il ministro dell'Interno Ucraino Arsen Avakov con Oksana Maksimchuk, la mamma di Markiv - ©Ansa