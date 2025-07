Maltempo, temporali da Nord a Sud. Allerta gialla in 12 regioni

Per la giornata di lunedì 28 luglio, è stata valutata un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico in 12 regioni. Al Nord, l’allerta riguarda parte di Lombardia e Liguria. Al Centro, interessa Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e Molise. Al Sud, l’allerta è stata diramata per Campania e Puglia.