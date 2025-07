Sardegna, fiamme a ridosso spiaggia Villasimius: bagnanti in fuga

Ancora incendi in Sardegna. Le fiamme, stavolta, hanno lambito la spiaggia di Punta Molentis, a Villasimius, bloccando buona parte delle possibili vie di fuga ai bagnanti. La Capitaneria di porto di Cagliari è stata mobilitata per una possibile operazione di soccorso dal mare. Anche se l'intervento potrebbe essere reso difficile dal forte vento di maestrale che da qualche ora si sta abbattendo sul sud Sardegna. Molti bagnanti stanno raggiungendo le loro auto al parcheggio cercando di avvicinarsi il più possibile alla spiaggia - qualcuna è anche entrata nell'arenile- per portare via i familiari che in tutta fretta stanno raccogliendo ombrelloni e asciugamani.

Cosa è successo: paura e danni ecologici

Bagnanti in fuga, strade intasate, parcheggio intrappolato, gli elicotteri che disperatamente provano a contenere le fiamme. È la descrizione da parte degli ambientalisti del Grig di quello che sta succedendo in queste ore a Villasimius. Al pericolo si aggiunge il danno ecologico: è letteralmente andato in fumo- scrivono- un gioiello ambientale. Drammatico anche il report dei vigili del fuoco. Due squadre , una proveniente dal distaccamento di San Vito e una dalla sede stagionale di Castiadas, sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Le fiamme- spiega il comando operativo- minacciano i numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia e i loro veicoli, stimati in circa 200 unità. Per fronteggiare l'emergenza, sono stati inviati sul posto anche gli specialisti del nucleo nautico con motobarca e sommozzatori con gommone, pronti a effettuare evacuazioni via mare se necessario. È in volo un elicottero dei Vigili del Fuoco per garantire eventuali evacuazioni dall'alto e supportare le operazioni aeree. Sullo scenario dell'incendio sono inoltre operativi due Canadair della flotta aerea nazionale dei Vigili del Fuoco, in coordinamento con le risorse messe in campo dalla Regione. Le operazioni sono tuttora in corso.