Val di Susa, valanga a Claviere. Soccorritori: "Nessuno coinvolto"

Una valanga si è staccata a Claviere, in Val di Susa, in tratto di fuori pista. Secondo le informazioni fornite dai soccorritori al termine delle ricerche, nessuna persona risulta coinvolta. In un primo momento era emerso che ci fossero almeno due persone sepolte sotto la neve: era stato un testimone a riferire ai soccorritori di aver visto alcune persone coinvolte, facendo scattare le ricerche che alla fine si sono concluse con esito negativo. Durante un sorvolo in elicottero, i vigili del fuoco hanno notato quattro tracce di sciatori in ingresso e altrettante in uscita dall'area della valanga. Circostanza che indica come, almeno loro quattro, sono usciti autonomamente dalla massa di neve. I soccorritori non escludono che il distacco si sia verificato proprio al passaggio degli sciatori. Sul posto sono intervenuti elicotteri e personale a terra del 115 e del 118, del soccorso alpino con le unità cinofile e i carabinieri sciatori.