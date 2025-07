Padova, violenza sessuale di gruppo: arrestato un 19enne

Il giovane, originario della Tunisia, avrebbe abusato di una ragazza di origini marocchine in uno stabile abbandonato dell’ex aeroporto militare Allegri di Padova lo scorso 8 luglio. Arrestato nel 2024 e condannato per alcune rapine, era stato trasferito nel Centro per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, da dove era fuggito. Gli agenti lo stavano cercando da mesi. Attualmente si trova nel carcere Due Palazzi

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Padova per violenza sessuale di gruppo. Il giovane, originario della Tunisia, avrebbe abusato di una ragazza marocchina in uno stabile abbandonato dell’ex aeroporto militare Allegri di Padova lo scorso 8 luglio. Già noto e considerato pericoloso dalle forze dell’ordine, il 19enne era già stato arrestato nel novembre 2024 per alcune rapine e trasferito nel Centro per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo in attesa dell'espulsione. Ma, lo scorso aprile, era riuscito a fuggire. Gli agenti lo stavano cercando da mesi. Attualmente si trova nel carcere Due Palazzi, dove resterà per 2 anni e 7 mesi.