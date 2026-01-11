Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 gennaio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, la repressione del regime sui manifestanti in Iran. Spari sulla folla: decine di vittime e centinaia di arresti. Trump pronto ad aiutare chi protesta. Crans-Montana, prime ammissioni di Moretti. L’inchiesta si allarga ai mancati controlli. L’attore Can Yaman arrestato e rilasciato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta per droga. Calcio, stasera a San Siro il big match Inter-Napoli
- Iran, sangue sulla protesta. Il regime spara sulla folla: decine di morti. Trump: possiamo aiutare i manifestanti. Ucraina e tregua, Macron pronto a inviare seimila soldati. Droga, inchiesta in Turchia: Can Yaman arrestato e rilasciato. Strage Crans-Montana, l’ammissione di Moretti: “L’uscita di emergenza era chiusa a chiave”.
- Iran, sangue sulle proteste. Decine di vittime e migliaia di arresti ma la repressione del regime non ferma la rivolta. Khamenei: i manifestanti rischiano la pena di morte. Crans-Montana, prime ammissioni. L’inchiesta si allarga ai mancati controlli. Morto al freddo nel cantiere di Milano-Cortina. Droga, fermato e poi rilasciato l’attore Can Yaman.
- Iran, sangue e repressione. Il regime: pena di morte. Sandokan connection, l’attore Can Yaman fermato e rilasciato in Turchia. È coinvolto in un’inchiesta per droga. Milano-Cortina, lite Agcom-Cloudflare: cybersicurezza a rischio.
- Strage Crans-Montana, si rafforza l’ipotesi del dolo eventuale. Così fu ignorato il rischio incendio. Iran, la polizia spara sulla folla. Trump: aiuti ai manifestanti. Latina, dolore e rabbia ai funerali di Aurora Livoli. “Sandokan” nei guai per droga: arrestato e rilasciato Yaman. Lampi di Roma con Koné e Soulé: battuto il Sassuolo.
- Scappo o spacco, Inter-Napoli: la resa dei conti per lo scudetto. Chivu per il +7 sui campioni, Conte (senza Neres) per risalire a -1 dalla vetta. Nuovo Milan in agguato, alle 15 in casa della Fiorentina. Allegri cambia: Fullkrug titolare, Modric fuori. Roma da Champions con Koné e Soulé. Musetti quinto al mondo, mai due italiani così in alto nel tennis.
- Notte da sogni, scudetto sul tavolo. L’Inter per allungare, il Napoli per riavvicinarsi: Lautaro prenota il +7, Hojlund missione -1. Una Roma al bacio, batte 2-0 il Sassuolo in totale emergenza. Milan, Allegri cambia: Fullkrug davanti. Musetti numero 5 al mondo: “Da non credere”.
- Conte o l’Inter scappa: il Napoli a San Siro tenta già di salvare il campionato. Prima subisce e poi spreca: Toro a picco. Mercato, Loftus-Cheek per Gatti: vertice Spalletti-Comolli, scambio tra Juve e Milan? Verso Milano-Cortina: oggi la fiamma illumina Torino. Musetti numero 5 è nella storia ad Hong Kong.
- Le chat segrete dei magistrati: “Abbiamo troppa sete di potere”. Aggredita giornalista: “Sionista di m… così mi hanno cacciata i pro-Pal”. La strana coppia Meloni-Draghi, cresce l’ipotesi inviato per Kiev. Crans-Montana, la legge salva Comune entrata in vigore a Capodanno. Iran, la scure degli ayatollah: “Pena di morte per chi protesta”.
- Scontro aperto in Iran: proteste, vittime e arresti. Ma le Borse (per ora) non temono rischi geopolitici. Banco Bpm, le mosse del Crédit Agricole. Bce verso l’ok a superare quota 20%. Fisco, ricorsi record sulla tassa rifiuti. Superate Imu e Irpef. Minneapolis, mille manifestazioni contro le violenze degli agenti Ice.
- 30mila nuovi agenti? Sono sempre di meno. È solo turnover, il governo tentava di tagliarlo al 75%. Decine di morti in Iran, Trump minaccia “aiuto”. Kiev, dossieraggi per escludere i russi dai Giochi di Milano-Cortina.
- I falsari del No, bufale sul referendum. Dopo i manifesti farlocchi nelle stazioni, opposizione, sindacati e compagni aprono la campagna sulla giustizia. Crans-Montana, Moretti confessa: “Bloccata la via di fuga”. Via il reddito grillino, è boom di invalidi. Centinaia di morti in Iran e dai noi si sfila per Maduro, insultata una giornalista a Milano.
- Iran, gli ayatollah hanno paura: “Pena di morte ai manifestanti”. Campo largo e referendum, la sinistra dice No: “Giustizia e pm, riforma trumpista”. La procuratrice Nanni: “Hannoun? Prove inutilizzabili, perciò archiviai”.
- Israele ci salva la pelle. Il gel che cura i ragazzi di Crans-Montana viene da Gerusalemme e ha già lenito le ferite delle vittime di Hamas. Meloni più con Mattarella che con Trump. Relativismo vade retro, il manifesto di Leone XIV sul mondo che cambia. Il regime iraniano punta agli occhi.
- Straniero il 10% dei medici e gli italiani vanno all’estero. Sandokan nei guai per droga, fermato e rilasciato a Istanbul l’attore Yaman. Milano-Cortina, vigilante di 55 anni muore di freddo in un un cantiere. Strage a Crans-Montana, l’inchiesta punta sui mancati controlli e la vicesindaca chiede scusa.
- Made in Iran, tredici giorni di rivolta e repressione: 60 uccisi e centinaia di arresti ma le piazze sono sempre più piene. Referendum, il risveglio del No: si può anche vincere. Venezuela, sovranità a parole ma nei fatti è una resa. Gaza, blocco d’Israele e gelo: muore un neonato.