Secondo l’accusa l’uomo avrebbe ucciso Chiara Poggi con "odio" e "crudeltà”, per via di un rifiuto alle sue avances. Un'ipotesi che i legali del 38enne, adesso che hanno in mano gli atti dell'inchiesta, intendono cercare di smontare: e per farlo si sono rivolti ad alcuni esperti ascolta articolo

Secondo i pm che indagano sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Per gli inquirenti l’uomo si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I pm stanno anche scavando nel suo passato digitale e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. Intanto la strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben sei perizie per controbattere alle accuse, una delle quali verte sulla personalità dell'indagato: “Andrea vive da mesi chiuso in casa. Ha passato l'ultima settimana in studio da noi o tumulato in casa, di fatto è già ai domiciliari”, ha detto l'avvocata Angela Taccia.

La strategia della difesa Secondo l’accusa Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi con "odio" e "crudeltà”, per via di un rifiuto alle sue avances. Un'ipotesi che i legali del 38enne, adesso che hanno in mano gli atti dell'inchiesta, intendono cercare di smontare. E per far questo si sono rivolti ad alcuni esperti e, per cominciare, hanno portato il loro assistito a Roma nel laboratorio di "Genomica", dove si terranno gli accertamenti tecnici a cui parteciperà anche la genetista Marina Baldi. Sempio, come ha spiegato Liborio Cataliotti del pool di difensori, "si è incontrato con la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa". Lo scopo "è tratteggiarne la personalità da contrapporre o eventualmente accompagnare" al profilo tracciato dal Racis, il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche a cui si è rivolta l'accusa e che ha lavorato anche sugli appunti manoscritti sequestrati l'anno scorso a casa del compagno di scuola di un tempo di Marco Poggi. Vedi anche Delitto Garlasco, gli audio del soliloquio di Andrea Sempio