Il deputato Emanuele Pozzolo fuori strada con il suo Suv a Biella: positivo all'etilometroCronaca
Nella giornata di ieri, 2 giugno, il deputato di Futuro Nazionale ha perso il controllo della sua auto nei pressi della superstrada che conduce a Cossato (Biella), uscendo di strada ma rimanendo illeso
Incidente stradale per il deputato di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo. La sua Mercedes, è finita fuori strada nella giornata di ieri, 2 giugno, nei pressi della superstrada che conduce a Cossato (Biella), all'altezza di Vigliano Biellese. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato causato dall'asfalto bagnato. Pozzolo, poi, sarebbe stato sottoposto all'alcoltest che - secondo quanto si è appreso - avrebbe rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Gli agenti che sono intervenuti sul posto hanno segnalato al parlamentare, rimasto illeso, l'esito positivo dell'alcoltest.
Il racconto
"C'era un fortissimo temporale e l'auto che guidavo ha fatto acquaplaning ed è finita fuori corsia: in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo". Così Pozzolo , coordinatore piemontese del movimento di Roberto Vannacci, ha spiegato all'agenzia Agi le circostanze legate all'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto ieri sera sulla Biella-Cossato.
Lo sparo di Capodanno
Pozzolo, lo scorso ottobre, era stato condannato in primo grado ad un anno e tre mesi per porto abusivo di armi, con sospensione condizionale della pena. La condanna era relativa all'incidente di Capodanno di due anni fa, quando nel corso di una festa, il compagno della figlia del caposcorta dell'allora sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, venne ferito da un colpo di pistola esploso con l'arma denunciata dal deputato, adesso coinvolto nell'uscita di strada del suv. La sentenza era stata emessa dal Tribunale di Biella, secondo cui nelle prime ore di quel 2024 un proiettile colpì uno dei partecipanti a una festa appena terminata presso la Pro Loco del paesino di Rosazza, in provincia di Biella. L'accusa aveva chiesto un anno e mezzo: il giudice però ha ritenuto l'imputato colpevole del porto illegale di arma da fuoco (una mini pistola North American Arms) ma lo ha assolto dall'accusa relativa al porto di munizionamento a espansione, "perché il fatto non sussiste". "È stata sgretolata un'altra parte delle accuse che erano state montate dai media", aveva commentato Pozzolo all'uscita dal tribunale.