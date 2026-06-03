Incidente stradale per il deputato di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo. La sua Mercedes, è finita fuori strada nella giornata di ieri, 2 giugno, nei pressi della superstrada che conduce a Cossato (Biella), all'altezza di Vigliano Biellese. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato causato dall'asfalto bagnato. Pozzolo, poi, sarebbe stato sottoposto all'alcoltest che - secondo quanto si è appreso - avrebbe rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Gli agenti che sono intervenuti sul posto hanno segnalato al parlamentare, rimasto illeso, l'esito positivo dell'alcoltest.

Il racconto

"C'era un fortissimo temporale e l'auto che guidavo ha fatto acquaplaning ed è finita fuori corsia: in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo". Così Pozzolo , coordinatore piemontese del movimento di Roberto Vannacci, ha spiegato all'agenzia Agi le circostanze legate all'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto ieri sera sulla Biella-Cossato.