Sparo di Capodanno, Pozzolo: "Riporterei con me la pistola alla festa"

Sparo di Capodanno, Pozzolo a Sky Tg24: "Riporterei con me la pistola alla festa"

Cronaca

"Non ho mai mostrato l'arma: è caduta, è stata raccolta e non era in capo a me quando è partito il colpo" afferma ai microfoni di Sky Tg24 l'ex deputato di Fratelli d'Italia, condannato dal tribunale di Biella a un anno e tre mesi,  per porto illegale d'arma

"Riporterei quell'arma alla festa di Capodanno. Se uno è titolare di un'arma di difesa personale è perché ne ha diritto. Non ho mai mostrato l'arma: è caduta, è stata raccolta e l'arma non era in capo a me quando è partito il colpo". Parla così a Sky Tg24 Emanuele Pozzolo, ex deputato di Fratelli d'Italia, condannato dal tribunale di Biella a un anno e tre mesi,  per porto illegale d'arma.  La sentenza si riferisce alla vicenda dello sparo di Capodanno 2024, quando nelle prime ore dell’anno un proiettile colpì uno dei partecipanti a una festa appena terminata presso la Pro Loco del paesino di Rosazza, in provincia di Biella.

