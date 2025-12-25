Prossimi video
Al Pane Quotidiano lunghe code per un sacchetto della spesa
Accogilenza, le famiglie di Gaza che in Italia hanno trovato la speranza
Natale 2025, gli auguri alle forze dell'ordine del Cardinal Zuppi su una pattuglia
Naufragio a largo della Libia: Alaarm Phone, 116 morti ed un solo superstite
Leone XIV richiama all’accoglienza nella messa di Natale
I titoli di Sky TG24 del 25 dicembre 2025, edizione ore 8
I titoli di Sky TG24 del 24 dicembre: edizione delle 19
