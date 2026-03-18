Biennale Venezia, incendio al padiglione Serbia

Un incendio è divampato dal tetto del padiglione Serbia alla Biennale di Venezia, ai Giardini, poco prima delle 10. Una densa colonna di fumo nero si è alzata sulla città. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma il forte vento ha alimentato le fiamme, rendendo necessarie più operazioni di spegnimento. Il rogo ha interessato la copertura esterna senza causare feriti né danni alle esposizioni.
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