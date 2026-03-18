Scoperto canile abusivo sul tetto 26 cani sequestrati

Un canile abusivo è stato scoperto sul solaio di un palazzo a Villaricca, nel Napoletano. I carabinieri hanno trovato 26 barboncini toy destinati alla vendita, sequestrato la struttura e denunciato l’allevatore. I cani saranno affidati all’Asl.
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