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Scoperto canile abusivo sul tetto 26 cani sequestrati

Cronaca

Un canile abusivo è stato scoperto sul solaio di un palazzo a Villaricca, nel Napoletano. I carabinieri hanno trovato 26 barboncini toy destinati alla vendita, sequestrato la struttura e denunciato l’allevatore. I cani saranno affidati all’Asl.

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