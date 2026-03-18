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Maltempo Reggio Calabria, frana travolge casa e auto a Stilo

Cronaca

Una frana causata dalle forti piogge ha colpito un’abitazione e alcune auto a Stilo, nel reggino. I vigili del fuoco sono intervenuti per verificare la presenza di eventuali vittime. Al momento non risultano feriti né dispersi.

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