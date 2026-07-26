Val di Susa, oltre 120 agenti feriti negli scontri No Tav

È salito a oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine il bilancio degli scontri avvenuti durante la manifestazione No Tav a Chiomonte, in Val di Susa. Secondo quanto riferito dalle autorità, polizia e carabinieri hanno respinto gli assalti al cantiere della linea ferroviaria Torino-Lione, durante i quali sono state lanciate pietre, bombe carta, bottiglie incendiarie e razzi sparati con mortai artigianali. Al termine delle operazioni sono state identificate circa 450 persone.
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