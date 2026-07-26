Bologna, veglia e cena al Pilastro in ricordo di Fakir

A Bologna familiari, amici e residenti del quartiere Pilastro si sono riuniti al parco Mitilini, Moneta e Stefanini per una veglia e una cena comune in memoria di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto una settimana fa durante un intervento di alcuni agenti di polizia. L'iniziativa è stata organizzata dalla famiglia del cugino per condividere un momento di raccoglimento insieme ai ragazzi della zona.
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