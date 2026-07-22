Caldo, oggi 6 bollini rossi. Maltempo e grandine sulla costa adriatica

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Ondata di caldo e allerte meteo, oggi 6 bollini rossi. Maltempo su costa adriatica. LIVE

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Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Sei le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo

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Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Sei le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo: grandine e trombe d'aria sulla costa Adriatica e temporali al centro-sud.

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