Per la giornata di domani la pressione atmosferica tenderà a rinforzarsi al Nord, favorendo condizioni generalmente stabili, anche se il Nord-Est inizierà la giornata con cieli spesso nuvolosi. Nel corso del pomeriggio l'instabilità tornerà a interessare soprattutto le Alpi orientali, dove saranno possibili piogge e temporali, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche al Veneto centrale. Temperature in linea con le medie del periodo, con massime comprese tra 27 e 31 gradi.

Al Centro e in Sardegna il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con cieli poco o parzialmente nuvolosi; non si escludono brevi rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica, mentre tra la serata e la notte è atteso un peggioramento sulle regioni adriatiche. I venti saranno deboli e variabili, i mari poco mossi e le temperature raggiungeranno i 33-34 gradi su Toscana, Lazio e Sardegna, con valori minimi intorno ai 28 gradi tra Ancona e Campobasso.

Al Sud e in Sicilia prevarranno condizioni asciutte: il sole dominerà nella prima parte della giornata, mentre successivamente aumenterà la nuvolosità, soprattutto sulle aree montuose e limitrofe. In serata sono previste piogge sparse sulla Puglia. Venti deboli settentrionali, Adriatico mosso, gli altri bacini generalmente calmi e temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi nella maggior parte delle città.