Previsioni meteo, caldo in ritirata: aria più fresca ovunque e instabilità fino al weekendCronaca
Introduzione
Dopo giorni dominati da temperature elevate e afa su gran parte della Penisola, l'ondata di calore inizia a perdere intensità. I temporali che nelle ultime ore hanno interessato soprattutto il Nord, ma anche alcuni settori del Centro e del Sud, rappresentano il primo segnale del graduale cedimento dell'anticiclone, sempre meno compatto e progressivamente sostituito da correnti più instabili. Questo ricambio d'aria favorirà nei prossimi giorni un progressivo abbassamento delle temperature e condizioni atmosferiche più dinamiche (LE PREVISIONI METEO).
Quello che devi sapere
Le previsioni di oggi, 22 luglio
Nella giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, una perturbazione attraversa il versante adriatico. Fin dalle prime ore della giornata sono attesi rovesci e temporali che, a livello locale, potranno risultare anche intensi. Con il trascorrere delle ore, l'instabilità raggiungerà anche l'Appennino meridionale e le Alpi Marittime, dove le precipitazioni assumeranno a tratti carattere temporalesco.
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Il tempo al Nord, al Centro, al Sud e nelle Isole
Nel dettaglio, al Nord la giornata di oggi è caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi e temperature massime generalmente comprese tra 28 e 30 gradi, accompagnate da venti settentrionali e mari poco mossi.
Al Centro e in Sardegna la mattinata vede ancora una certa instabilità lungo il versante adriatico, dove sono possibili rovesci e temporali, mentre sul resto delle regioni prevale il sole; dal pomeriggio il tempo torna stabile ovunque, con Adriatico mosso e Tirreno più tranquillo. Le massime oscillano tra 25 gradi a Campobasso e 36 a Roma.
Al Sud e in Sicilia, invece, il pomeriggio favorisce la formazione di temporali sparsi sulle aree peninsulari, mentre sull'isola il tempo resta in prevalenza soleggiato. I venti soffiano da nord, l'Adriatico si presenta mosso, mentre Tirreno e gran parte dello Ionio restano calmi; temperature comprese tra 28-29 gradi a Potenza e Bari e 34-35 gradi a Napoli e Palermo.
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Giovedì ancora instabile
La giornata di giovedì vedrà un nuovo incremento dell'instabilità, soprattutto durante le ore centrali. I temporali prenderanno forma lungo l'Appennino centro-settentrionale e successivamente potranno estendersi ai settori adriatici di Marche, Abruzzo, Molise e parte della Puglia. Fenomeni temporaleschi sono previsti anche su Alpi e Prealpi orientali, con la possibilità che raggiungano localmente le pianure di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Il tempo domani, giovedì 23 luglio
Per la giornata di domani la pressione atmosferica tenderà a rinforzarsi al Nord, favorendo condizioni generalmente stabili, anche se il Nord-Est inizierà la giornata con cieli spesso nuvolosi. Nel corso del pomeriggio l'instabilità tornerà a interessare soprattutto le Alpi orientali, dove saranno possibili piogge e temporali, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche al Veneto centrale. Temperature in linea con le medie del periodo, con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
Al Centro e in Sardegna il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con cieli poco o parzialmente nuvolosi; non si escludono brevi rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica, mentre tra la serata e la notte è atteso un peggioramento sulle regioni adriatiche. I venti saranno deboli e variabili, i mari poco mossi e le temperature raggiungeranno i 33-34 gradi su Toscana, Lazio e Sardegna, con valori minimi intorno ai 28 gradi tra Ancona e Campobasso.
Al Sud e in Sicilia prevarranno condizioni asciutte: il sole dominerà nella prima parte della giornata, mentre successivamente aumenterà la nuvolosità, soprattutto sulle aree montuose e limitrofe. In serata sono previste piogge sparse sulla Puglia. Venti deboli settentrionali, Adriatico mosso, gli altri bacini generalmente calmi e temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi nella maggior parte delle città.
Venerdì variabile
Anche venerdì il quadro meteorologico resterà piuttosto movimentato in diverse aree del Centro-Sud. Acquazzoni interesseranno il medio e basso versante tirrenico, il Lazio meridionale, le aree interne della Campania e la Calabria centro-settentrionale.
Weekend con nuova perturbazione
La fase instabile proseguirà anche oltre il weekend. Le elaborazioni attuali mostrano infatti l'arrivo, tra sabato e domenica, di una nuova perturbazione destinata a raggiungere il Centro-Nord, dando origine a un'ulteriore fase di rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità.
Sabato il peggioramento dovrebbe concentrarsi soprattutto sull'arco alpino, sulla Pianura Padana centro-occidentale e sull'alto versante tirrenico.
Domenica, invece, i fenomeni potrebbero estendersi anche al Nord-Est, alle regioni centrali e ad alcuni settori del Sud peninsulare. Le isole maggiori, almeno secondo le proiezioni attuali, dovrebbero rimanere in gran parte escluse dall'azione della perturbazione.
Temperature in diminuzione
Con il progressivo arretramento dell'anticiclone, il caldo tenderà gradualmente ad attenuarsi. Le temperature sono previste in diminuzione su buona parte dell'Italia, favorendo un clima più gradevole e meno afoso rispetto a quello registrato nei giorni precedenti.
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