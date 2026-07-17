Meteo, che tempo farà ad agosto 2026? Le prime proiezioni su temperature e trendCronaca
Introduzione
Le prime elaborazioni stagionali del Centro Europeo delineano uno scenario che, almeno allo stato attuale, lascia intravedere una prosecuzione del caldo intenso già protagonista dell'estate 2026. Le proiezioni indicano infatti anomalie termiche superiori ai 3°C rispetto ai valori climatici di riferimento su ampie aree d'Italia, con scarti che in alcune zone del Settentrione potrebbero aumentare anche di 5 gradi. Si tratta di una tendenza a lungo termine che richiederà ulteriori conferme, ma che suggerisce un avvio di agosto nel segno di temperature ben oltre la norma. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
L'anticiclone africano resta protagonista
Alla base di questo possibile scenario vi sarebbe ancora una volta la presenza persistente dell'anticiclone africano, destinato a estendersi dal Sahara verso il Mediterraneo centrale e la Penisola. Una configurazione atmosferica di questo tipo favorirebbe un deciso aumento delle temperature, con valori massimi spesso superiori ai 34-35°C sulle pianure del Nord, nelle regioni del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Nelle aree più esposte non si escludono punte oltre i 40°C, confermando una dinamica che negli ultimi anni è diventata sempre più frequente durante la stagione estiva e che prolungherebbe la fase di caldo eccezionale iniziata già nelle prime settimane dell'estate.
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Il rischio di temporali
Le elevate temperature non rappresentano però l'unico elemento da monitorare. Più a lungo persiste il caldo, maggiore è l'energia che si accumula nei bassi strati dell'atmosfera sotto forma di calore e umidità. Se anche una modesta infiltrazione di aria più fresca dovesse riuscire a indebolire il dominio dell'alta pressione, il contrasto tra masse d'aria con caratteristiche molto diverse potrebbe favorire la rapida formazione di temporali particolarmente intensi.
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Gli altri fenomeni violenti
In questi casi, il temporaneo refrigerio potrebbe essere accompagnato da fenomeni estremi, come nubifragi, grandinate di grosse dimensioni e violente raffiche di vento, comprese i cosiddetti downburst, capaci di provocare danni anche in aree limitate. Al momento, dunque, gli eventuali break temporaleschi rappresenterebbero una tregua solo parziale dal caldo e potrebbero rivelarsi particolarmente insidiosi.
L'ipotesi alternativa
Accanto a questo quadro, esiste però anche uno scenario meno probabile prospettato da alcune simulazioni del modello ECMWF. Secondo questa ipotesi, agosto potrebbe assumere caratteristiche molto diverse rispetto a quanto osservato negli ultimi anni, risultando addirittura più fresco della media e spesso instabile, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud ma, a tratti, anche al Nord. Questa evoluzione sarebbe legata a un'espansione anomala dell'anticiclone verso l'Europa centrale, lasciando il Mediterraneo esposto all'ingresso di gocce fredde e correnti più fresche in grado di favorire precipitazioni frequenti e temperature generalmente più contenute.
Le conseguenze di uno scenario più instabile
Qualora questa configurazione dovesse prendere forma, il mese potrebbe alternare giornate gradevoli a frequenti episodi di maltempo, con possibili ripercussioni anche sulle vacanze estive e sulle attività all'aperto. Non si tratterebbe comunque di un agosto completamente compromesso: le fasi perturbate potrebbero lasciare spazio anche a periodi soleggiati e caldi. Le stesse elaborazioni ipotizzano inoltre un autunno potenzialmente più piovoso della norma, con precipitazioni superiori alla media che potrebbero contribuire ad attenuare il deficit idrico accumulato nei mesi precedenti, pur aumentando il rischio di criticità idrogeologiche e alluvioni in alcune aree.
Serve attendere le prossime conferme
È importante ricordare che entrambe le configurazioni derivano da proiezioni meteorologiche a lungo termine e non rappresentano previsioni definitive. L'affidabilità di queste elaborazioni è ancora limitata e sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti dei modelli per individuare con maggiore precisione le aree che potrebbero essere maggiormente interessate dal caldo estremo oppure da eventuali fasi temporalesche. Per il momento, lo scenario che appare più probabile continua, comunque, a favorire la persistenza dell'anticiclone africano e di temperature superiori alla media. L'ipotesi di un agosto più fresco e instabile resta invece sullo sfondo e, almeno allo stato attuale, rappresenta una possibilità ancora tutta da verificare.
Perché il caldo rende difficile dormire
Come detto, c'è il rischio che le giornate di agosto siano contraddistinte da temperature elevate. A questo proposito va ricordato come le cosiddette notti tropicali si verificano quando la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi, impedendo all'organismo e agli edifici di disperdere il calore accumulato durante il giorno. Nelle città e nelle aree costiere il fenomeno può essere ancora più marcato: l'effetto isola di calore e l'elevata umidità fanno sì che le temperature notturne superino talvolta i 25 gradi, dando origine alle cosiddette notti super tropicali. In queste condizioni il corpo fatica ad abbassare la propria temperatura interna, un passaggio fondamentale per favorire il sonno. Il risultato è un riposo disturbato, con risvegli frequenti e una maggiore sensazione di affaticamento al risveglio.
Come favorire un riposo migliore
Per limitare gli effetti del caldo sul sonno è possibile adottare alcuni accorgimenti. Durante il giorno è consigliabile schermare finestre e superfici esposte al sole, mentre le stanze andrebbero arieggiate soltanto quando la temperatura esterna diventa inferiore a quella interna. Il ventilatore può favorire l'evaporazione del sudore, mentre il climatizzatore è più efficace se impostato con una temperatura non troppo distante da quella esterna e con la funzione di deumidificazione. Anche un'alimentazione leggera, una corretta idratazione, indumenti traspiranti e docce fresche, ma non gelate, possono contribuire a migliorare la qualità del riposo durante le ondate di calore.
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