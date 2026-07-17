Meteo, che tempo farà ad agosto 2026? Le prime proiezioni

È importante ricordare che entrambe le configurazioni derivano da proiezioni meteorologiche a lungo termine e non rappresentano previsioni definitive. L'affidabilità di queste elaborazioni è ancora limitata e sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti dei modelli per individuare con maggiore precisione le aree che potrebbero essere maggiormente interessate dal caldo estremo oppure da eventuali fasi temporalesche. Per il momento, lo scenario che appare più probabile continua, comunque, a favorire la persistenza dell'anticiclone africano e di temperature superiori alla media. L'ipotesi di un agosto più fresco e instabile resta invece sullo sfondo e, almeno allo stato attuale, rappresenta una possibilità ancora tutta da verificare.