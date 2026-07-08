Terza ondata di caldo, quando finirà? Oms: settimane letali in arrivo

La città più calda al momento sembra comunque rimanere Firenze, per cui giovedì è previsto anche l’unico bollino rosso. Le temperature percepite massime, spiegano al Comune toscano, sono attese fino a 36°C tra oggi e domani e 37°C giovedì. Nelle ore più calde della giornata le temperature reali dell'aria raggiungeranno invece i 34°C oggi, i 32°C mercoledì e i 36°C giovedì, con valori minimi compresi tra i 23 e i 24°C. Le elaborazioni meteorologiche, evidenzia sempre il Comune, confermano il rafforzamento dell'anticiclone africano sul Mediterraneo e la sua estensione verso il Centro-Nord. Tutta la Toscana in generale sarà interessata da questa evoluzione, con un progressivo aumento delle temperature.