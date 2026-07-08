Terza ondata di caldo, quando finirà? Oms: settimane letali in arrivo

Terza ondata di caldo sull'Italia, quando finirà? Oms: "Altre settimane letali in arrivo"Cronaca
Introduzione
Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell’anno (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Da oggi, mercoledì 8 luglio, le temperature raggiungeranno i 39°C in Val Padana. Poi, andando verso il weekend, si registreranno 40°C a Oristano e 39°C anche in Puglia e Toscana, secondo le previsioni de iLMeteo.it. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c’è certezza, con l’Organizzazione mondiale della sanità che avverte: “Altre settimane letali potrebbero attendere l’Europa”. Anzi, come spiega il direttore generale dell’Oms Europa, Hans Hans Henri P. Kluge, "la prossima ondata di calore si sta già formando sull'Atlantico”. Già questa settimana, in Portogallo e nel sud della Spagna si prevedono temperature fino a 43°C (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).
Quello che devi sapere
L'esperto: "La crisi climatica ha cancellato confini tra fiammate"
Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, de iLMeteo.it, non è nemmeno più corretto parlare di ondate di calore. “La crisi climatica ha di fatto cancellato i confini tra una fiammata e l'altra. Se prima avevamo ondate di calore ben distinte, intervallate da periodi di normalità termica, oggi queste fasi si fondono”, spiega.
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Terza ondata di caldo, i bollini nelle città italiane
La risalita delle temperature in Italia trova conferma nell'impennata del numero di bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Ieri era solo Firenze ad avere il bollino di questo colore, oggi le città sono 10: il capoluogo toscano, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.
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Notti tropicali sempre più diffuse
È in questo quadro che le cosiddette notti tropicali saranno sempre più diffuse in tutta Italia, con temperature minime che in molte città non riusciranno a scendere sotto i 22-24°C, senza quindi disperdere il calore accumulato durante l'arco della giornata.
Firenze la città più calda
La città più calda al momento sembra comunque rimanere Firenze, per cui giovedì è previsto anche l’unico bollino rosso. Le temperature percepite massime, spiegano al Comune toscano, sono attese fino a 36°C tra oggi e domani e 37°C giovedì. Nelle ore più calde della giornata le temperature reali dell'aria raggiungeranno invece i 34°C oggi, i 32°C mercoledì e i 36°C giovedì, con valori minimi compresi tra i 23 e i 24°C. Le elaborazioni meteorologiche, evidenzia sempre il Comune, confermano il rafforzamento dell'anticiclone africano sul Mediterraneo e la sua estensione verso il Centro-Nord. Tutta la Toscana in generale sarà interessata da questa evoluzione, con un progressivo aumento delle temperature.
In Spagna fino a 44°C
La situazione non è migliore fuori dall’Italia. In Spagna, secondo i dati dell'Agenzia meteorologica statale (Aemet), si sono toccati i 44°C ad Aragona, in Catalogna e nella Comunità Valenciana e sono stati superati i 42°C a Siviglia, Cordova, Jaen, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, a Badajoz in Estremadura e a Ciudad Real, in Castiglia-La Mancha. Nelle prossime ore si andrà oltre la soglia dei 40°C in gran parte della penisola iberica.
Fino a 48°C in Marocco
Caldo estremo anche in Marocco, sotto l'effetto del Chergui, il vento molto caldo, secco e polveroso che, in arrivo dal Sahara, investe di frequente le coste atlantiche del Paese. Le previsioni meteo restano bollenti fino a domenica 12 luglio, con punte di calore fino a 48°C.
Allarme per il Mar Mediterraneo
Il Mediterraneo, intanto, ha raggiunto a fine giugno "valori senza precedenti" per il periodo dell'anno, con temperature record fino a 2,6°C superiori alla norma, sempre secondo Aemet. L'agenzia ha aggiunto che il Mare Nostrum "ha superato persino la media normale del momento dell'anno in cui è più caldo, corrispondente alla seconda metà di agosto".
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