Il grande caldo ha portato anche a incredibili resse per condizionatori e ventilatori: la promozione lanciata da Lidl in Francia sui dispositivi per il raffrescamento ha attirato una folla di clienti, dando origine a lunghe code, momenti di tensione e persino scontri che, in diversi punti vendita, hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Uno degli episodi più critici si è verificato alcuni giorni fa a Saint-Germain-en-Laye, nell'area di Parigi, dove una sessantina di persone si è accampata davanti al supermercato già durante la notte, dopo undici giorni consecutivi di caldo intenso. All'apertura delle porte, intorno alle 8.30, il personale si è trovato di fronte a un vero e proprio assalto: tra spintoni, urla e persone travolte dalla calca, gli scaffali dedicati ai ventilatori sono stati svuotati in pochi minuti. Alcuni clienti hanno accusato l'insegna di non aver predisposto adeguate misure per gestire l'afflusso, nonostante la campagna pubblicitaria riguardasse 200mila ventilatori venduti a prezzi fortemente ribassati.