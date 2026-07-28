Bonus box auto 2026, come funziona e i requisiti per richiederlo

La detrazione sulle spese sostenute per la realizzazione o l’acquisto di box e posti auto di nuova costruzione spetta nella misura del 36% per spese dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2026 e nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2027 e sino al 31 dicembre 2027. Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2026 e nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2027 e sino al 31 dicembre 2027. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo e si applica su un importo pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell’unità immobiliare, su un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’importo massimo della detrazione è quindi di 48.000 euro. Dal 2028 il massimale di spesa agevolabile scenderà a 48.000 euro.

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