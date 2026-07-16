Introduzione

Per supportare la diffusione dei mezzi di trasporto elettrici, anche per il 2026 (così come per tutti i prossimi anni, fino al 31 marzo 2030) è confermato il bonus colonnine domestiche, come ha messo nero su bianco il cosiddetto DPCM automotive dello scorso giugno. Mancano però ancora i provvedimenti attuativi, quindi non c’è certezza sulla data di apertura e di chiusura delle domande. Ecco cosa sappiamo finora.