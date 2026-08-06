Intelligenza artificiale, gli effetti sull'economia degli Stati Uniti

Intelligenza artificiale, gli effetti sull'economia degli Usa: dalle imprese ai consumiEconomia
Introduzione
L’intelligenza artificiale sta diventando una presenza sempre più pervasiva nella vita quotidiana delle persone, e la sua presenza - così come l’impetuoso sviluppo di modelli sempre più avanzati - sta avendo un impatto significativa sull’economia degli Stati Uniti, causandone una vera e propria trasformazione. Secondo quanto ricostruito dal Wall Street Journal, le aziende americane infatti stanno investendo centinaia di miliardi di dollari per soddisfare le esigenze di calcolo legate all’IA. Inoltre, vengono contratti miliardi di dollari di debito per finanziare questi acquisti.
Quello che devi sapere
L’impatto dell’IA sull’economia Usa
Osservando la situazione generale, riporta ancora il quotidiano economico, la rapida espansione dei data center sta alimentando la spesa per le costruzioni, le assunzioni e anche le entrate comunali. Nel frattempo la crescita del mercato azionario, spinto dall'aumento delle azioni dei produttori di chip e di altre aziende che beneficiano del boom dell'intelligenza artificiale, ha portato a un massiccio incremento della ricchezza delle famiglie. E ciò contribuisce a sostenere la spesa dei consumatori.
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Quanto vale l’intelligenza artificiale
In base agli ultimi dati forniti, il Pil degli Stati Uniti è cresciuto dell’1,5% nell’ultimo trimestre. E secondo l'economista di Oxford Economics Michael Pearce, citato dal Wall Street Journal, è probabile che i fattori di cui sopra legati all’intelligenza artificiale siano responsabili di circa un terzo della recente crescita economica del Paese.
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I dettagli della crescita dell’IA
I dettagli del rapporto della scorsa settimana sul Pil statunitense hanno mostrato che gli investimenti delle imprese in settori legati all'intelligenza artificiale continuano ad aumentare. La spesa per software, costruzione di data center e apparecchiature informatiche e di comunicazione - qualora mantenesse lo stesso ritmo per 12 mesi - ammonterebbe a circa 1.500 miliardi di dollari, circa 500 in più rispetto al tasso annuo registrato due anni fa. Il Dipartimento del Commercio ha riferito che a giugno la spesa per la costruzione di data center ha raggiunto i 68,3 miliardi di dollari su base annua, con un aumento di 21,5 miliardi rispetto all'anno scorso.
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I rischi della crescita legata all’IA
A fianco a questi dati, però, c’è anche l’altro lato della medaglia: la forza che l'economia sta traendo dal boom dell'intelligenza artificiale rappresenta anche una vulnerabilità. "Attualmente viviamo in un'economia fortemente guidata dall'intelligenza artificiale", ha spiegato l'economista di Barclays Jonathan Millar. "È difficile immaginare che saremmo altrettanto resilienti senza questo impulso".
Scende la spesa per costruzioni private
Intanto, i dati mostrano che la spesa per tutte le altre costruzioni private - da case a centri commerciali a ospedali - è diminuita di 101,6 miliardi di dollari nello stesso periodo. Anche il rapporto sulla produzione manifatturiera a luglio dell'Institute for Supply Management ha evidenziato una solida domanda legata all'intelligenza artificiale, anche se non tutta la spesa legata alla tecnologia è stata destinata all'intelligenza artificiale: una parte è stata impiegata, ad esempio, per l'acquisto di computer destinati alle scrivanie degli impiegati.
Gli investimenti collaterali all’IA
Dall’altro lato lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sta facendo spostare ingenti capitali anche verso altri investimenti, come quelli sui sistemi di raffreddamento e i generatori di emergenza. Una parte consistente dei componenti necessari per lo sviluppo - come ad esempio i chip di memoria - viene importata, e quindi parte della spesa per l'IA non sta incrementando direttamente la produzione statunitense e di conseguenza il suo Pil. Per esempio nei primi cinque mesi di quest'anno gli Stati Uniti hanno importato da Taiwan circa 90 miliardi di dollari in apparecchiature informatiche, semiconduttori e altri componenti elettronici.
I benefici per le famiglie Usa
In ogni caso, anche se l’impennata dei prezzi dei chip implica che i consumatori non ottengano più un buon rapporto qualità-prezzo dei prodotti, la Federal Reserve ha rilevato che il patrimonio netto delle famiglie statunitensi ha raggiunto i 174 trilioni di dollari. Si tratta di un aumento di 13 trilioni rispetto al 2025, dovuto principalmente ai guadagni azionari, a loro volta in gran parte legati all'IA. Da allora, l'indice S&P 500 è cresciuto di circa il 15%, quindi è probabile che il patrimonio netto sia ora superiore di migliaia di miliardi di dollari.
Più reddito uguale a più consumi?
E, come sottolineato dal Wsj, quando il patrimonio netto delle persone aumenta, queste spendono con maggiore libertà. Le stime di questi effetti della ricchezza variano, ma gli economisti generalmente ritengono che per ogni dollaro di ricchezza guadagnato in Borsa le persone spendano qualche centesimo in più. E la spesa dei consumatori con redditi più elevati, che detengono la maggior parte delle azioni, è quella che ne trae maggior beneficio.
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