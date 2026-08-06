Intelligenza artificiale, gli effetti sull'economia degli Stati Uniti

Dall’altro lato lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sta facendo spostare ingenti capitali anche verso altri investimenti, come quelli sui sistemi di raffreddamento e i generatori di emergenza. Una parte consistente dei componenti necessari per lo sviluppo - come ad esempio i chip di memoria - viene importata, e quindi parte della spesa per l'IA non sta incrementando direttamente la produzione statunitense e di conseguenza il suo Pil. Per esempio nei primi cinque mesi di quest'anno gli Stati Uniti hanno importato da Taiwan circa 90 miliardi di dollari in apparecchiature informatiche, semiconduttori e altri componenti elettronici.