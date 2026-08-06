Modello 730, agevolazioni per donazioni a enti culturali: la guida

Le erogazioni liberali a favore delle attività culturali e artistiche devono essere indicate in dichiarazione con il codice 26. In questa categoria rientrano i versamenti in denaro, ma anche le cessioni gratuite di beni, effettuati a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, nonché di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del ministro della Cultura. Sono ricomprese anche fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, oppure che organizzano e realizzano attività culturali sulla base di apposite convenzioni.