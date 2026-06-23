Chi presenta il 730/2026 direttamente all’Agenzia delle entrate deve indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio (è possibile comunque presentare il modello 730 precompilato senza indicazione del sostituto anche se, nel corso del 2026, si ha un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio). È necessario anche compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non si esprime alcuna scelta, e verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

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