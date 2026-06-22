Fisco, ultimo giorno per annullare modello 730 precompilato: come fare

Una volta confermata l’operazione, la dichiarazione viene completamente eliminata e, in automatico, viene rimosso anche l’eventuale modello F24 collegato. Inoltre, nella sezione “Ricevute” è possibile consultare e stampare tutta la documentazione relativa sia all’annullamento del 730 sia all’eventuale F24 associato. Nel caso di dichiarazione congiunta, la richiesta di annullamento può essere presentata esclusivamente dal dichiarante principale. In ogni situazione, prima di procedere, è necessario verificare che siano rispettate tutte le condizioni previste (stato “Elaborato”, accesso con credenziali corrette e, se presente, preventiva rimozione di eventuali dati Redditi aggiuntivo o correttivo tramite “Ripristina”).