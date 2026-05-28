Secondo l'analisi di FunniFin, come detto, un lavoratore dipendente con due figli che trascura sistematicamente le spese per mensa, sport, spese veterinarie, formazione professionale e qualche visita specialistica privata perde mediamente tra 150 e 400 euro di rimborso Irpef ogni anno. “Il 730 precompilato è uno strumento eccellente se si sa già cosa si sta facendo, mentre, per chi non lo sa, è il modo più efficiente per perdere silenziosamente centinaia di euro all’anno. Parliamo di cifre che possono fare la differenza per una famiglia, che vengono perse senza reale consapevolezza, per ignoranza dei meccanismi fiscali. Non a caso l’Italia è il fanalino di coda per livello di educazione finanziaria dei lavoratori. Finché l’alfabetizzazione finanziaria resterà un capitolo marginale, anche le riforme ben congegnate rischieranno di amplificare il problema invece di risolverlo”, sottolinea Capotosto.

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