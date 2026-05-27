100 Best in Class, la classifica 2026 dei migliori studi professionali

Anche quest'anno torna il premio che celebra i migliori commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati d'Italia. L'iniziativa, promossa da Euroconference e TeamSystem in collaborazione con il Corriere della Sera, è giunta all'edizione 2026 per accendere i riflettori su 100 storie di successo professionale. Al centro della selezione di quest'anno c'è la capacità di governare la trasformazione tecnologica, un fattore ormai decisivo per la crescita dell'intero sistema Paese.

La spinta della digitalizzazione

I moderni studi professionali stanno vivendo una profonda evoluzione strutturale. L'adozione di soluzioni digitali non è più un'opzione, ma il motore principale per incrementare la produttività e innalzare la qualità della consulenza. Cloud e gestionali si confermano l'infrastruttura di base indispensabil, mentre i processi digitalizzati ottimizzano i flussi di lavoro quotidiani. La tecnologia, infine, diventa il discrimine tra studi tradizionali e studi evoluti.

Il fattore IA: dall'automazione alla strategia

La vera novità di questa edizione è il ruolo dirompente dell'Intelligenza Artificiale. L'IA non viene più percepita come una minaccia, ma come un potente alleato strategico per il professionista. L'algoritmo si fa carico dei compiti ripetitivi e a basso valore aggiunto. In questo modo, la liberazione di risorse orarie permette di concentrarsi sulla consulenza di alto livello. L'IA contribuisce a dare nuovo valore, trasformando i dati in informazioni predittive utili al business delle imprese.

Un premio al valore sociale della professione

Il premio 100 Best in Class 2026 nasce proprio per valorizzare chi ha saputo anticipare questo cambiamento. Diventare digitali significa trasformarsi in partner strategici fondamentali per il tessuto imprenditoriale italiano. Euroconference e TeamSystem rinnovano il progetto per dare il giusto riconoscimento a chi guida l'innovazione, traghettando l'economia italiana verso il futuro.