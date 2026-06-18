Sul tema, nelle scorse settimane, erano comunque arrivati segnali di disponibilità da parte dell'esecutivo. Intervenendo all'assemblea di Confindustria, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva sottolineato l'opportunità di valutare l'inclusione degli investimenti in software e servizi cloud, osservando come la trasformazione digitale renda necessario adeguare anche gli strumenti di sostegno alle imprese. Nella stessa occasione il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva ricordato che la proposta iniziale del suo dicastero comprendeva anche il cloud, precisando che il confronto con il ministero dell'Economia era ancora in corso per cercare una soluzione. L'obiettivo della misura, infatti, è accompagnare gli investimenti legati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, favorendo l'ammodernamento delle imprese italiane e sostenendo, al tempo stesso, gli investimenti destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo.