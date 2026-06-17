Prestiti, cosa cambia con la riforma del Fondo antiusura del Mef

Introduzione
La riforma del Fondo Mef per la prevenzione del fenomeno dell'usura è operativa dal 15 giugno e prevede più credito a famiglie e pmi e regole semplificate. Dalla sua istituzione il Fondo, ricorda una nota del Mef, ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali.
Fra le novità c'è un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse. Viene inoltre valorizzata l'attività di Confidi, Fondazioni e Associazioni che dimostrano nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e Pmi. La nuova disciplina, coordinata con il Fondo di garanzia per le Pmi, semplifica e rende più chiare le regole operative, ora raccolte in apposite disposizioni operative.
Quello che devi sapere
Le novità del Fondo antiusura
Il Fondo introduce nuove operazioni, come il microcredito, aprendo a nuovi soggetti finanziatori (intermediari finanziari e operatori di microcredito) oltre alle banche, estendendo tipologie e durata dei finanziamenti, aumentando la possibilità di finanziamenti diretti (fino a 40.000 euro) da parte dei Confidi e introducendo costi calmierati (0,50% dell'importo) per l'accesso delle PMI alle garanzie e ai finanziamenti diretti dei Confidi. Sul sito del dipartimento del Tesoro, che gestisce il Fondo, è pubblicato l'elenco - suddiviso per regione - di Confidi, Fondazioni e Associazioni a cui famiglie e Pmi a rischio usura possono rivolgersi per l'attivazione delle garanzie sui finanziamenti o per accedere a piccoli prestiti.
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Le nuove garanzie
I Confidi già abilitati secondo il precedente sistema potranno continuare a rilasciare garanzie con le risorse del Fondo fino al 31 dicembre 2026. Entro tale data dovranno accreditarsi secondo le nuove regole per avviare ulteriori operazioni. Le Fondazioni e le Associazioni avranno tempo fino al 26 febbraio 2027 per adeguarsi. Nel frattempo potranno continuare a operare secondo la normativa precedente.
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A chi è diretto il nuovo Protocollo
Il Protocollo, precisa una nota de Mef, promuove l'adozione di offerte promozionali per gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro al fine di ridurre l'impatto dei costi delle transazioni con carta fino a 30 euro e l'adozione di specifiche offerte commerciali dedicate agli esercenti con fatturato superiore a 400.000 e almeno fino a 750.000 euro.
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Semplificazione e maggiore trasparenza
Per rendere più chiari e comparabili i costi applicati agli esercenti per l'accettazione dei micro-pagamenti con carta, in base al nuovo Protocollo gli operatori dovranno mostrare i costi delle loro offerte in un formato uguale per tutti, chiaro e confrontabile. Per farlo, useranno modelli standard che saranno pubblicati online sul sito del Cnel. L'accordo, che rappresenta la prosecuzione dell'impegno avviato nel luglio 2023 dal governo, è stato firmato tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di schemi di pagamento, e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti, ed è aperto all'adesione di ulteriori associazioni di categoria, nonché di singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria.
Cosa cambia per chi chiede un prestito
In pratica, il Fondo introduce per le piccole imprese e gli artigiani la possibilità di richiedere finanziamenti fino a 40.000 euro che il confidi può erogare direttamente senza passare dalla banca. In questo modo la procedura è resa più rapida, soprattutto per chi ha ricevuto un no dagli sportelli tradizionali. Inoltre viene introdotto un costo calmierato dello 0,50% dell’importo, fissato per le Pmi che accedono alle garanzie e ai prestiti diretti dei Confidi. È una commissione molto bassa, pensata per non gravare su soggetti che già fanno fatica a stare in piedi.
Il microcredito
Il Fondo copre anche il microcredito ovvero i prestiti, di norma sotto i 75.000 euro per le imprese e i 25.000 euro per i privati, e cambiano in meglio durate e tipologie dei finanziamenti garantiti.
A chi rivolgersi per chiedere un prestito
Sul sito del dipartimento del Tesoro è pubblicato l’elenco completo, suddiviso per regione, dei confidi, delle fondazioni e delle associazioni accreditati. Una famiglia o una piccola impresa a rischio usura può rivolgersi a uno di questi soggetti per esporre la propria situazione. Il caso viene valutato e viene attivata la garanzia. Inoltre viene creato un ponte con la banca o con l’intermediario.
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