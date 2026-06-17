Prestiti, cosa cambia con la riforma del Fondo antiusura del Mef

Introduzione

La riforma del Fondo Mef per la prevenzione del fenomeno dell'usura è operativa dal 15 giugno e prevede più credito a famiglie e pmi e regole semplificate. Dalla sua istituzione il Fondo, ricorda una nota del Mef, ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali.

Fra le novità c'è un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse. Viene inoltre valorizzata l'attività di Confidi, Fondazioni e Associazioni che dimostrano nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e Pmi. La nuova disciplina, coordinata con il Fondo di garanzia per le Pmi, semplifica e rende più chiare le regole operative, ora raccolte in apposite disposizioni operative.