Come ricorda Assoutenti, dal mese di agosto scatta l’obbligo per i produttori di effettuare la riparazione anche al di fuori del periodo di garanzia, purché sia tecnicamente possibile intervenire su un bene rotto o difettoso. Prima dell’apertura della pratica, spetta al riparatore l’obbligo di consegnare al consumatore un apposito modulo europeo dove sono riportate una serie di informazioni, dalla tipologia di interventi ai prezzi fino ai tempi di lavoro ed eventuali sostituzioni. L’associazione per i consumatori sottolinea che le informazioni contenute nel modulo avranno una validità di 30 giorni. "Si tratta di una grossa novità per noi perché, finora, ogni produttore custodiva gelosamente le schede tecniche e i manuali di riparazione", spiega a La Stampa Mattia Borghi, presidente di Cna riparatori elettrodomestici, che poi aggiunge: "L'assistenza è, di fatto, a circuito chiuso mentre ora si aprirà un po' di sana concorrenza".

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