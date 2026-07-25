Power bank e batterie in aereo, quali sono le regole da seguire?

In linea generale i power bank possono essere trasportati esclusivamente nel bagaglio a mano e non devono mai essere inseriti nella valigia destinata alla stiva. Se, per esigenze operative, il personale di bordo richiede di imbarcare il trolley inizialmente previsto come bagaglio a mano, il passeggero deve ricordarsi di estrarre il power bank insieme agli altri dispositivi alimentati da batterie al litio e portarli con sé in cabina. Secondo le disposizioni dell'European Union Aviation Safety Agency (EASA), le batterie ricaricabili fino a 100 Wattora (Wh) possono essere trasportate senza particolari autorizzazioni, mentre quelle con una capacità compresa tra 100 e 160 Wh richiedono il consenso preventivo della compagnia aerea. Per capacità superiori il trasporto non è normalmente consentito sui voli passeggeri. A queste disposizioni si aggiungono le nuove raccomandazioni internazionali introdotte dall'ICAO, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'aviazione civile, che dal 27 marzo prevedono un massimo di due power bank per passeggero, esclusivamente nel bagaglio a mano e senza possibilità di ricaricarli durante il volo. Per gli altri dispositivi che contengono batterie al litio, come smartphone e laptop, le regole raccomandano il trasporto nel bagaglio a mano: possono essere messi in stiva solo se completamente spenti e protetti da urti e accensioni accidentali. Per le batterie di ricambio e i power bank, invece, la stiva è vietata del tutto.

Per approfondire: Volo Roma-Seattle costretto a rientrare a Fiumicino dopo il decollo: "Vibrazioni anomale"