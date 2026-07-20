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Volo Roma-Seattle costretto a rientrare a Fiumicino dopo il decollo: "Vibrazioni anomale"

Cronaca

È successo domenica su un Boeing della compagnia Alaska Airlines. L’aereo è rientrato a Roma dopo circa 5 ore dal decollo

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Un volo decollato domenica mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787-9 Dreamliner, della compagnia Alaska Airlines, era partito da Fiumicino ma mentre era in volo sopra il Regno Unito il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. 

Sospette vibrazioni mentre era in volo

Secondo quanto si apprende, il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni a bordo. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare a Fiumicino. L'aereo è rientrato in sicurezza dopo 5 ore dal decollo. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.

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