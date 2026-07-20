È successo domenica su un Boeing della compagnia Alaska Airlines. L’aereo è rientrato a Roma dopo circa 5 ore dal decollo

Un volo decollato domenica mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787-9 Dreamliner, della compagnia Alaska Airlines, era partito da Fiumicino ma mentre era in volo sopra il Regno Unito il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma.