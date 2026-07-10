Grecia, finestrino esplode su volo Ryanair: passeggero trattenuto per non finire fuori

Un finestrino si è rotto in volo su un Boeing 737 Ryanair decollato da Salonicco. Un passeggero serbo di 61 anni, seduto accanto al vetro, è stato trattenuto dalla moglie e da almeno un'altra persona per evitare che venisse risucchiato all'esterno: avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni. L'aereo è rientrato in emergenza dopo 57 minuti di volo

Un finestrino si è rotto in volo su un Boeing 737 della Ryanair decollato da Salonicco. Un passeggero serbo di 61 anni, seduto proprio accanto al vetro, sarebbe stato trattenuto dalla moglie e da almeno un'altra persona per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. L'uomo avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni. L'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza allo scalo di partenza dopo 57 minuti complessivi di volo.

È accaduto la mattina di venerdì 10 luglio. Il volo FR1879 è decollato da Salonicco alle 6.12 ora locale, le 5.12 in Italia, con destinazione Memmingen, in Germania. Otto minuti più tardi, in piena fase di salita e a una velocità di 600 chilometri orari, diversi viaggiatori hanno avvertito un forte rumore (descritto come un botto) proveniente dal motore numero due, quello di destra.

"L'ha trattenuto per evitare che venisse sbalzato fuori"

Subito dopo, sempre sul lato del motore destro, un finestrino si è rotto. Sono scese le maschere dell'ossigeno ed è scoppiato il panico a bordo. Ad avere la peggio è stato un uomo di 61 anni di origine serba, seduto vicino al vetro. Secondo le testimonianze dei passeggeri raccolte da alcuni media, la moglie lo avrebbe afferrato (con l'aiuto di almeno un'altra persona) per evitare che venisse risucchiato all'esterno. Il fatto che l'uomo avesse ancora allacciata la cintura di sicurezza, come previsto in fase di decollo, potrebbe avergli salvato la vita.

Cosciente ma sotto shock: le condizioni del 61enne

Il passeggero coinvolto è un cittadino serbo di 61 anni. Al momento dell'atterraggio era cosciente ma in stato di shock. Secondo quanto riportato dai media greci e ripreso dalla stampa di Belgrado, avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni, forse provocate dall'attrito dell'aria esterna al velivolo. È verosimile che si tratti della persona rimasta in osservazione in ospedale per ulteriori accertamenti.