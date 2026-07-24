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Volo più lungo del mondo da Tolosa a Melbourne senza scali: test per nuovo aereo Airbus

Mondo
©Getty

Il velivolo A350-1000 Ulr ha percorso 17 mila chilometri senza fermarsi per il rifornimento grazie a una cisterna aggiunta da 20 mila litri. È stato commissionato dalla compagnia australiana Qantas che, a partire dalla fine del 2027, promette di collegare in linea diretta Sydney a Londra e New York

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Diciannove ore in volo senza soste né scali per percorrere 17 mila chilometri. Quello registrato dall’Airbus A350-1000 Ulr (sigla che sta per Ultra long range, distanza ultra lunga) è un nuovo primato nella storia del trasporto aereo civile. Un volo di prova da Tolosa a Melbourne pienamente riuscito per un mezzo costruito appositamente e dotato di una cisterna di carburante aggiuntiva da 20 mila litri di cherosene, commissionato dalla celebre compagnia australiana Qantas, che punta a collegare senza scali Sydney a Londra e New York, realizzando così i voli più lunghi del mondo.

In volo per 17 mila chilometri

L’Airbus A350-1000 Ulr, partito da Tolosa, in Francia, ha coperto i 17 mila chilometri senza soste per il rifornimento, sorvolando Sardegna e Calabria, tagliando poi sul Nord Africa e la penisola arabica, per poi passare sopra l’Oceano Indiano e atterrare in Australia. Il mezzo, dotato di un jet bimotore e con una autonomia che può raggiungere i 18.500 chilometri, è partito alle 7:33 del mattino francesi del 23 luglio ed è atterrato alle 10:40 australiane del 24 luglio, quando in Italia erano le 2:40. Il volo è stato battezzato Aib35Lr  con la descrizione evocativa di “Project sunrise test aircraft”, velivolo di prova per il progetto alba. 

Approfondimento

Quali sono le compagnie aeree più sicure d’Europa e del mondo?

Londra-Sydney da ottobre 2027

Qantas, che ha ordinato 12 Airbus A350-1000 Ulr in consegna a partire da aprile 2027, punta così a collegare due grandi metropoli come Londra e New York a Sydney senza scali. Il collegamento con Londra, secondo i piani, dovrebbe partire a ottobre 2027, dopo l’addestramento dei piloti e durare tra le 20 e le 22 ore a seconda delle condizioni meteo che possono influenzare la rotta. Il volo più lungo senza scali è attualmente quello che collega Singapore e New York, con una durata di 17-18 ore.

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