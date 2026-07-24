Il velivolo A350-1000 Ulr ha percorso 17 mila chilometri senza fermarsi per il rifornimento grazie a una cisterna aggiunta da 20 mila litri. È stato commissionato dalla compagnia australiana Qantas che, a partire dalla fine del 2027, promette di collegare in linea diretta Sydney a Londra e New York ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Diciannove ore in volo senza soste né scali per percorrere 17 mila chilometri. Quello registrato dall’Airbus A350-1000 Ulr (sigla che sta per Ultra long range, distanza ultra lunga) è un nuovo primato nella storia del trasporto aereo civile. Un volo di prova da Tolosa a Melbourne pienamente riuscito per un mezzo costruito appositamente e dotato di una cisterna di carburante aggiuntiva da 20 mila litri di cherosene, commissionato dalla celebre compagnia australiana Qantas, che punta a collegare senza scali Sydney a Londra e New York, realizzando così i voli più lunghi del mondo.

In volo per 17 mila chilometri L’Airbus A350-1000 Ulr, partito da Tolosa, in Francia, ha coperto i 17 mila chilometri senza soste per il rifornimento, sorvolando Sardegna e Calabria, tagliando poi sul Nord Africa e la penisola arabica, per poi passare sopra l’Oceano Indiano e atterrare in Australia. Il mezzo, dotato di un jet bimotore e con una autonomia che può raggiungere i 18.500 chilometri, è partito alle 7:33 del mattino francesi del 23 luglio ed è atterrato alle 10:40 australiane del 24 luglio, quando in Italia erano le 2:40. Il volo è stato battezzato Aib35Lr con la descrizione evocativa di “Project sunrise test aircraft”, velivolo di prova per il progetto alba. Approfondimento Quali sono le compagnie aeree più sicure d’Europa e del mondo?