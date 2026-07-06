Il sistema, introdotto gradualmente a partire dallo scorso ottobre, richiede ai cittadini extracomunitari di registrarsi con impronte digitali e una fotografia all'aeroporto di destinazione. Tuttavia, l'implementazione ha incontrato notevoli problemi, con la Grecia che ha sospeso i controlli biometrici per i viaggiatori britannici fino a settembre per evitare disagi durante l'estate. A maggio, la polizia francese ha temporaneamente sospeso i controlli aggiuntivi al porto di Dover e la scorsa settimana anche l'Ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, ha lanciato l’allarme. "Alcuni viaggiatori internazionali stanno riconsiderando i viaggi in Europa a causa della prospettiva di ritardi eccessivi alle frontiere”, hanno denunciato le associazioni di categoria. "Questo sta minando la reputazione dell'Europa, in particolare del turismo e della connettività europea", conclude la lettera.

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