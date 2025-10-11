Entry-Exit System, al via domani sistema ingresso-uscita in Schengen

Entry-Exit System, da domani al via nuovo sistema di ingresso e uscita in area SchengenMondo
Introduzione
Da domenica 12 ottobre 2025 entra in vigore il sistema informatico di ingresso e uscita nei 29 Paesi membri dell’area Schengen, ribattezzato Ees (Entry/Exit System). Registrerà digitalmente gli ingressi e le uscite, nonché i dati contenuti nel passaporto, le impronte digitali e le immagini facciali dei cittadini extra-Ue che viaggiano per soggiorni di breve durata negli Stati membri europei.
Quello che devi sapere
Piena attuazione entro aprile 2026
L’introduzione arriva dopo tre anni di rinvii per ragioni tecniche e per i timori legati al tema della privacy. L'entrata in vigore sarà graduale: i singoli Paesi potranno introdurre il nuovo sistema solo in alcuni punti di confine. Dall'aprile 2026 l'attuazione dovrà essere completata. "Questo nuovo sistema di gestione delle frontiere - spiega il Consiglio Ue - rafforzerà la sicurezza dello spazio Schengen e contribuirà a prevenire la migrazione irregolare”.
Per approfondire: Aeroporti, al via da domenica nuove regole per viaggiare in Europa: cosa cambia e dove
Contrasto a terrorismo e immigrazione irregolare
Rasmus Stoklund, ministro per la Migrazione della Danimarca, che è presidente di turno dell’Ue, ha spiegato: "Dobbiamo fare tutto il possibile per impedire ai terroristi e ai migranti irregolari di entrare illegalmente nello spazio Schengen. È fondamentale mantenere un controllo efficace sui cittadini di Paesi terzi che entrano nello spazio Schengen, in modo da poter rafforzare la sicurezza alle frontiere esterne. Grazie a un sistema informatico a livello dell'Ue, sarà più facile monitorare chi attraversa le nostre frontiere”.
Per approfondire: Ue, in arrivo EES: controlli biometrici per l'area Schengen
Come funziona
Grazie alla registrazione digitale delle informazioni contenute nel passaporto e dei dati biometrici, l'Ees (Entry/Exit System) sarà in grado di fornire informazioni in tempo reale sul rispetto del periodo di soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. L'Ees contribuirà inoltre a ridurre in modo significativo le frodi relative all'identità. Il sistema raccoglie e memorizza in un database le informazioni chiave per tracciare l'ingresso, l'uscita e nel caso registrare il respingimento di cittadini di Paesi terzi che viaggiano da e verso lo spazio Schengen.
Per approfondire: Viaggi in aereo, dai liquidi nei bagagli a mano ai cani in cabina: le ultime novità
La procedura
I cittadini di Paesi terzi che arrivano per la prima volta alla frontiera (in aeroporti, porti e valichi via terra) devono fornire i propri dati personali. Gli ufficiali di frontiera ne scannerizzano le loro impronte digitali e scattano foto del volto. In un file digitale saranno raccolti: i dati riportati nel documento di viaggio; data e il luogo di ogni entrata e uscita; dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali); eventuali respingimenti. Ogni volta che il viaggiatore torna in territorio Ue, gli addetti al controllo passaporti dovranno solo verificare le impronte digitali e la foto. In rari casi, potrebbe essere necessario raccogliere e registrare nuovamente i dati. I titolari di passaporto biometrico potranno attraversare il valico più rapidamente utilizzando il sistema self-service (se disponibile).
Chi è interessato (e chi no)
Il nuovo sistema di identificazione biometrica non si applicherà ai cittadini dell'Ue e alle persone con passaporto di Islanda, Norvegia, Svizzera e Lichtenstein. Dunque per i cittadini europei non cambierà nulla. Riguarderà invece i viaggiatori extra-Ue esenti da obbligo di visto, ad esempio quelli provenienti da Uk, Usa e numerosi altri Paesi, che entrano o escono dall’area Schengen per soggiorni di breve durata. Cioè per viaggi fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Le registrazioni degli ingressi e delle uscite (così come dei rifiuti di ingresso) saranno conservate per 3 anni.
Al via i nuovi controlli biometrici in Italia
L'Entry/Exit System (Ees) permetterà di dire addio ai timbri sul passaporto, passando definitivamente e su larga scala ai controlli biometrici. In Italia il sistema arriva da domani negli aeroporti di Milano Malpensa e di Roma Fiumicino e nei porti di Civitavecchia e Genova. Interesserà poi progressivamente tutti gli altri uffici di frontiera a partire dal 20 ottobre. Il sistema è stato messo a punto per modernizzare le frontiere, rendendo i controlli semplici, sicuri e più efficienti per chi viaggia, accorciando in maniera graduale i tempi di attesa grazie ai controlli automatizzati e migliorando la sicurezza a livello europeo.
I Paesi dove funzionerà
Oltre all'Italia, ad utilizzare il nuovo innovativo sistema di controlli saranno Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania; Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera. L’Ue ha investito 142 milioni di euro per progettare questa tecnologia. L'appalto è stato vinto da un consorzio formato dalla Ibm, Leonardo e Atos.
Per approfondire: Libertà di movimento, passaporto italiano tra i più potenti al mondo nel 2025: classifica