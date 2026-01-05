Con l'Operazione Absolute Resolve (Determinazione Assoluta), alle 2 di notte del 3 gennaio (le 7 in Italia, ndr), forti esplosioni durate circa 15 minuti hanno colpito Caracas. Il governo venezuelano ha subito "denunciato la gravissima aggressione militare" degli Stati Uniti, poi rivendicata dallo stesso Trump. Maduro e la moglie sono stati catturati mentre dormivano: sono stati prelevati dalla loro camera da letto. Detenuti a bordo della nave Iwo Jima, sono poi arrivati a New York, dove Maduro è incriminato. Le accuse: cospirazione per narcotraffico e terrorismo, cospirazione per l'importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e ordini esplosivi contro gli Usa.

Il raid venezuelano si inserisce nell'operazione 'Southern Spear' contro il narcotraffico, ingaggiata dagli Usa i mesi scorsi nel mar dei Caraibi. In molti hanno però evidenziato come gli interessi americani siano più ampi, come di fatto ha poi detto anche Trump: Washington sarà "fortemente coinvolta nell'industria petrolifera del Venezuela", che ha appunto alcune tra le più grandi riserve del pianeta. Intanto Trump ha già fatto sapere che gli Usa gestiranno “il Paese fino a quando potremo farlo", in attesa di una transizione "sicura”.

