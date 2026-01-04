Trump: "Non possiamo fare a meno della Groenlandia, ci serve assolutamente"

In un'intervista telefonica a The Atlantic, il presidente americano ha detto che l'isola artica è necessaria agli Usa "per motivi di difesa". Poi si è concentrato sulla nuova leader venezuelana Rodriguez e ha lanciato un avvertimento: "Se non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo probabilmente più alto di quello di Maduro"

Donald Trump è tornato a parlare dopo il blitz americano in Venezuela del 3 gennaio. E, in un'intervista telefonica a The Atlantic, il presidente si è concentrato sulla nuova leader venezuelana Delcy Rodriguez. Se "non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro", l’avvertimento del tycoon. "La ricostruzione e il cambio di regime, come volete chiamarli, sono meglio di quello che c'è adesso" in Venezuela. "Non potrebbe andare peggio", ha aggiunto Trump (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA). Poche ore dopo l'attacco a Caracas, il tycoon aveva detto che Rodriguez era pronta a collaborare con gli Stati Uniti. "È essenzialmente disposta a fare ciò che riteniamo necessario per rendere il Venezuela di nuovo grande", aveva sostenuto. Ma subito Rodriguez aveva respinto l'ipotesi assicurando che il Venezuela è "pronto a difendere le sue risorse naturali" e di voler

portare avanti le politiche di Maduro. "Non saremo mai più una colonia",

aveva precisato.