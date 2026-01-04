Trump: "Non possiamo fare a meno della Groenlandia, ci serve assolutamente"

In un'intervista telefonica a The Atlantic, il presidente americano ha detto che l'isola artica è necessaria agli Usa "per motivi di difesa". Poi si è concentrato sulla nuova leader venezuelana Rodriguez e ha lanciato un avvertimento: "Se non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo probabilmente più alto di quello di Maduro"
Donald Trump è tornato a parlare dopo il blitz americano in Venezuela del 3 gennaio. E, in un'intervista telefonica a The Atlantic, il presidente si è concentrato sulla nuova leader venezuelana Delcy Rodriguez. Se "non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro", l’avvertimento del tycoon. "La ricostruzione e il cambio di regime, come volete chiamarli, sono meglio di quello che c'è adesso" in Venezuela. "Non potrebbe andare peggio", ha aggiunto Trump (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA). Poche ore dopo l'attacco a Caracas, il tycoon aveva detto che Rodriguez era pronta a collaborare con gli Stati Uniti. "È essenzialmente disposta a fare ciò che riteniamo necessario per rendere il Venezuela di nuovo grande", aveva sostenuto. Ma subito Rodriguez aveva respinto l'ipotesi assicurando che il Venezuela è "pronto a difendere le sue risorse naturali" e di voler
portare avanti le politiche di Maduro. "Non saremo mai più una colonia",
aveva precisato.
Trump: "Agli Usa serve la Groenlandia per motivi di difesa"
Poi un passaggio anche sulla Groenlandia. Gli Stati Uniti ne hanno bisogno per motivi di difesa, sostiene Trump nell'intervista al The Atlantic. "Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia", ha detto il presidente statunitense, descrivendo l'isola - parte della Danimarca, membro della Nato - come "circondata da navi russe e cinesi".
Le affermazioni di Trump arrivano poche ore dopo una polemica nata proprio sul tema della Groenlandia. L’ambasciatore danese negli Stati Uniti, Jesper Møller Sørensen, infatti è intervenuto su X rispondendo a un post della podcaster di destra Katie Miller, moglie di Stephen Miller, tra i più stretti collaboratori di Trump alla Casa Bianca. Dopo l'operazione Usa in Venezuela la donna aveva condiviso una mappa modificata della Groenlandia coperta dalla bandiera degli Stati Uniti sul suo profilo X, con il commento: "Presto la Groenlandia!", suscitando la reazione delle autorità danesi. In particolare, l'ambasciatore a Washington ha risposto ribadendo: "Ci aspettiamo il pieno rispetto dell'integrità territoriale del Regno di Danimarca", sottolineando che con gli Usa "siamo stretti alleati e dovremmo continuare a lavorare insieme come tali".
©IPA/Fotogramma
All'arrivo nella città statunitense, scortati dagli agenti dell'antidroga, il presidente deposto del Venezuela e la moglie sono stati portati al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove resteranno in attesa del processo