La commentatrice di destra Katie Miller, moglie di uno tra i più stretti collaboratori di Donald Trump, ha pubblicato un'immagine dell'isola coperta dalla bandiera degli Stati Uniti sul suo profilo con il commento "Presto". Pronta la risposta del diplomatico di Copenaghen, che ha ricordato che Danimarca e gli Stati Uniti sono "stretti alleati" che dovrebbero "continuare a lavorare insieme come tali" e ribadendo che il Paese scandinavo si aspetta "il pieno rispetto dell'integrità territoriale" ascolta articolo

L’ambasciatore danese negli Stati Uniti, Jesper Møller Sørensen, è intervenuto su X rispondendo a un post della podcaster di destra Katie Miller, moglie di Stephen Miller, tra i più stretti collaboratori di Donald Trump alla Casa Bianca. Dopo l'operazione Usa in Venezuela (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE), la donna aveva condiviso una mappa modificata della Groenlandia coperta dalla bandiera degli Stati Uniti sul suo profilo X, con il commento: "Presto la Groenlandia!", suscitando la reazione delle autorità danesi. In particolare, l'ambasciatore a Washington ha risposto ribadendo: "Ci aspettiamo il pieno rispetto dell'integrità territoriale del Regno di Danimarca", sottolineando che con gli Usa "siamo stretti alleati e dovremmo continuare a lavorare insieme come tali".

"Ci aspettiamo il pieno rispetto dell'integrità territoriale della Groenlandia" "La sicurezza degli Stati Uniti è anche la sicurezza della Groenlandia e della Danimarca. La Groenlandia fa già parte della Nato. Il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti collaborano per garantire la sicurezza nell'Artico". ha scritto ancora il diplomatico danese, sottolineando i recenti investimenti militari nella regione: "Il Regno di Danimarca ha notevolmente intensificato i propri sforzi in materia di sicurezza nell'Artico: solo nel 2025 abbiamo stanziato 13,7 miliardi di dollari da utilizzare nell'Artico e nel Nord Atlantico. Perché prendiamo sul serio la nostra sicurezza comune". Quindi ha aggiunto. "E sì, ci aspettiamo il pieno rispetto dell'integrità territoriale del Regno di Danimarca". Approfondimento Perché la Groenlandia è diventata cruciale nelle sfide globali Usa