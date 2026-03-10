Offerte Sky
Svizzera, autobus prende fuoco a Kerzers: diversi morti e feriti

Ancora sconosciute le cause dell'incendio, con ulteriori informazioni che saranno diffuse dalle autorità elvetiche non appena la polizia ne saprà di più. Il luogo dell'incidente è stato transennato e la polizia ha chiesto alla popolazione di non recarsi sul posto

Diversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Lo riporta l'agenzia Keystone-Ats, sottolineando che la polizia cantonale ha confermato le informazioni sulla vicenda inizialmente riportate da diversi media, tra cui La Liberté. Un portavoce ha dichiarato all'agenzia che è ancora troppo presto per determinare la causa dell'incendio e che ulteriori informazioni saranno diffuse non appena la polizia ne saprà di più. Tra i feriti, una persona è stata trasportata in elicottero del soccorso svizzero Rega. Il luogo dell'incidente è stato transennato, e la polizia chiede alla popolazione di non recarsi sul posto.

